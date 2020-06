Aktion "Night of light": Gebäude und Einrichtungen leuchten rot

Mit der "Night og light" wollen Veranstalter von Konzerten, Festivals, Theateraufführungen, Messen und Events "einen flammenden Appell und Hilferuf an die Politik zur Rettung der Veranstaltungswirtschaft" richten. Auch in Mittelfranken beteiligen sich zahlreiche Einrichtungen und Unternehmen, die in der Branche arbeiten.

In rotes Licht getaucht

In Nürnberg machen unter anderem das Germanische Nationalmuseum, die Nürnberger Lorenzkirche, der Club Stereo und einige Unternehmen der Veranstaltungstechnik mit. Auch in Fürth werden die Comödie, das Heinrich-Schliemann-Gymnasium und das Kulturforum in rotes Licht getaucht. In Erlangen wird der Schornstein des Heizkraftwerkes rot strahlen, auch das E-Werk "wird rot".

Sankt Lorenz solidarisiert sich

Die Nürnberger Gemeinde Sankt Lorenz erklärt auf ihrer Webseite, dass sie die Aktion der Veranstalter und ihrer Zulieferer unterstützt. Die Kirche habe nicht nur eigene Chöre, sondern stehe in enger Kooperation mit der Internationalen Orgelwoche, dem Staatstheater, der Musikhochschule und dem Kulturbüro der EKD. Als Zeichen der Solidarität werde deshalb die Westfassade der Lorenzkirche heute Nacht rot angestrahlt. Es sei der Gemeinde ein großes Anliegen, dass "die Buntheit und Lebendigkeit der kulturellen Szene" erhalten bleibe, heißt es weiter.

Viele Branchen betroffen von Shutdown

Durch die Corona-bedingten Absagen von Großveranstaltungen sehen sich viele Veranstalter in ihrer Existenz bedroht. Seit März konnte die Veranstaltungs-Branche praktisch keine Umsätze mehr generieren. Davon betroffen, so die zahlreichen Unterstützer der Aktion, seien nicht nur die Veranstalter selbst, sondern zum Beispiel auch die Bereiche Messebau, Tagungshotels, Eventagenturen, Bühnenbau, Catering, Künstler und Kongresscenter.

Nach eigenen Angaben trifft die Absage von Großveranstaltungen rund eine Million direkte Beschäftigte der Veranstaltungswirtschaft mit einem jährlichen Umsatz von rund 130 Milliarden Euro bundesweit. Darin sei die Kreativ- und Kulturwirtschaft noch gar nicht mit eingerechnet, so die Veranstalter auf ihrer Webseite.