Aktion in Neumarkt: Gewalt an Frauen kommt nicht in die Tüte

Bäckereien im Landkreis Neumarkt verpacken ihre Backwaren am Mittwoch in speziell bedruckten Tüten. Anlass ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Die Tüten tragen die Aufschrift "Gewalt kommt mir nicht in die Tüte" sowie Telefonnummern, wo Betroffene Hilfe und Unterstützung finden können. Initiiert haben die Aktion die Gleichstellungsbeauftragten im Landkreis und den Kommunen.

Folgen des Lockdowns noch unklar

Die Ausgangsbeschränkungen während der Corona-Pandemie machen sich laut einer Pressemitteilung noch nicht in der Statistik von häuslicher Gewalt bemerkbar. Laut Polizeipräsidium in Regensburg war die Zahl der Anzeigen während des ersten Lockdown im Frühjahr rückläufig , hatte sich aber nach den Ausgangsbeschränkungen wieder auf Vorjahresniveau eingependelt. Wie sich die Kontaktverbote und Ausgangsbeschränkungen auf die häusliche Gewalt ausgewirkt haben, könne die Polizei erst im kommenden Jahr bewerten.

Seit fünf Jahren nimmt Gewalt zu

In Stadt und Landkreis Neumarkt sind die Zahlen von angezeigter häuslicher Gewalt in den vergangenen fünf Jahren stetig angestiegen. Im Jahr 2015 wurden 112 Fälle bei der Polizei angezeigt, im Jahr 2019 waren es 146 Fälle, das teilt ein Sprecher des Landratsamtes Neumarkt mit . Von einer hohen Dunkelziffer ist auszugehen.

Die Aktion mit den Brottüten soll Wege aufzeigen, wo sich Betroffene hinwenden können, wenn sie von häuslicher Gewalt betroffen sind.