Aktion in Bamberg: Tausche Führerschein gegen Ticket für den Bus

Noch bis Jahresende können Bürger in Bamberg ihren Führerschein gegen ein Jahresticket für den öffentlichen Busverkehr im Stadtgebiet tauschen. Das Ticket ist von Montag bis Freitag ab 9 Uhr gültig und an den Wochenenden und an Feiertagen ganztags, teilte die Stadt am Donnerstag mit.

400 Bürger tauschen Führerschein gegen Busticket

Die Tausch-Aktion von Stadt und Stadtwerken laufe bisher erfolgreich: Bereits 400 Bürgerinnen und Bürger haben in Bamberg ihren Führerschein gegen ein kostenloses Bus-Jahresticket abgegeben. Wer eine Jahreskarte für einen anderen Tarif möchte, kann den Differenzbetrag zuzahlen. Wer bereits ein Abo bei den Stadtwerken Bamberg hat, kann dieses fristlos und ohne Nachberechnung kündigen. Ein solches Tausch-Angebt gibt es auch in Bayreuth.

Ziel: Individualverkehr in Bamberg reduzieren

Das Angebot des kostenlosen Jahrestickets sei nur eine von vielen Maßnahmen, mit denen die Stadtwerke Bamberg in diesem Jahr den Öffentlichen Personen-Nahverkehr in Bamberg für die Kunden attraktiver machen will. Ob kostenloses Park-and-Ride, das verbundweite 365-Euro-Ticket für Schüler und Auszubildende oder zusätzliche Linienverbindungen mit elektrisch betriebenen Kleinbussen: Das Ziel der Stadt und der Stadtwerke ist es, den motorisierten Individualverkehr in der Innenstadt zu reduzieren und die Lebensqualität zu steigern.