"Aktion Hoffnung" - Verkleiden für einen guten Zweck

Am Wochenende ist es wieder soweit: Die mobilen Faschingsmärkte der "Aktion Hoffnung" in Schwaben öffnen ihre Türen und sorgen dafür, dass Tausende Kleidungsstücke ein zweites Mal für bunten Faschingsspaß sorgen. Die "Aktion Hoffnung" ist Schwabens größte wohltätige Kleidersammel-Organisation und sammelt während des ganzes Jahres über Container und Straßensammlungen gute, gebrauchte Kleidung. Zur Faschingssaison organisiert die Organisation zusammen mit Pfarrgemeinden, Verbänden und Kitas insgesamt 37 Second-Hand-Faschingsmärkte.

Das wird beim Faschingsmarkt angeboten

Schon bei den Kleidersammlungen wird vorsorglich alles, was sich für den Faschingsmarkt eigenen könnte, separat sortiert und eingelagert - und das ist eine ganze Menge: Komplett fertige Kostüme für Erwachsene und Kinder, wie beispielsweise Tier-Overalls, Kleidung, die anderen Kulturkreisen nachempfunden ist, oder gut erhaltene Klamotten, aus denen sich mit eigener Fantasie ein individuelles Faschingsoutfit gestaltet lässt - so beschreibt Karin Stippler von der "Aktion Hoffnung" das Angebot. Rund 2.000 Kostüme stehen in diesem Jahr zum Verkauf.

Erlös der Faschingskostüme für einen guten Zweck

37 dieser Second-Hand-Faschings-Märkte organisiert die "Aktion Hoffnung" in Schwaben und in Oberbayern dieses Jahr wieder zur Faschingszeit - und zwar meist ohne, dass zuvor schon eine ausgeprägte Ladenstruktur besteht. Sie verladen die Kleidung, bestücken Kleiderstangen, errichten Umkleidekabinen, Spiegel und Kassenbereiche - und stehen sogar die meiste Zeit hinter diesen. Das Geld, das die Kundinnen und Kunden für die Second-Hand-Kostüme bezahlen, dient einem guten Zweck, den sich jeder Standort selbst aussuchen darf. Die "Aktion Hoffnung" selbst hat immer ein sogenanntes Jahresprojekt, das heuer ein Flüchtlingszentrum in Istanbul ist, wo eine Ordensgemeinschaft 380 junge Geflüchtete betreut.

Bei den Faschingsmärkten können auch Kostüme und Verkleidungen abgegeben werden, allerdings gibt es dafür einige, wenige Regeln:

Die Kleidungsstücke müssen gut erhalten sein.

Die Kleidung muss in einer Tüte oder im Karton angeliefert werden.

Lange gelagerte Textilien sollte vorher gewaschen werden, bei Kleidung aus dem Schrank ist das nicht nötig.

Die Faschingsmärkte starten am 7. Januar und dauern bis zum 4. Februar. Auf der Homepage der "Aktion Hoffnung" finden sich Orte und Uhrzeiten der jeweiligen Veranstaltungen.