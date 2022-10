"Aktion Geldumschlag": Polizei warnt vor Betrugsmaschen

"Wurden Sie angerufen und hat sich der Anrufer als Polizist oder Familienangehöriger ausgegeben?" "Sollen Sie das Geld an eine Ihnen unbekannte Person übergeben?"

Kuverts geben Hinweis auf möglichen Betrug

Solche Fragen stehen auf speziell bedruckten Kuverts, die nun an Bankschaltern im Allgäu liegen. Damit will die Polizei noch in letzter Sekunde verhindern, dass Menschen Opfer von Betrugsmaschen werden.

Sobald ein Bankmitarbeiter Verdacht schöpft, dass es sich um einen möglichen Betrug handeln könnte, soll er das Geld in diese Kuverts stecken und den Kunden damit unauffällig warnen. Die Bankmitarbeiter wurden zu dem Zweck auch schon seit einiger Zeit geschult, um verdächtige Situationen zu erkennen und dann richtig zu reagieren.

Heuer bereits Schaden von knapp zwei Millionen Euro

Woche für Woche berichtet die Polizei von Betrügern, die zum Beispiel über Schockanrufe oder als "Falsche Polizisten" zu Geld kommen. Allein im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, also im südlichen Schwaben, konnten die Banden bis September knapp zwei Millionen Euro erbeuten. Die Kriminellen Banden verwickeln ihre Opfer in ein Gespräch, gaukeln ihnen Dinge vor, setzen sie nach und nach unter Druck bis die Betroffenen Geld überweisen oder zur Bank gehen.

Kampagne auch in anderen Regionen erfolgreich

Dass die Präventionskuverts helfen, zeigt ein Beispiel aus Forchheim in Oberfranken, wo es die Kampagne ebenfalls gibt. Dort legte eine Bankangestellte ihrem 85-jährigen Kunden das Kuvert vor und weil er viele der dort aufgedruckten Fragen mit "Ja" beantworten konnte, wurde ihm klar, dass er beinahe auf einen Trickbetrug reingefallen wäre. Noch in der Bank informierte er die Forchheimer Polizei.