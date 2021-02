Aktion gegen Stellenabbau bei H&M in Nürnberg

In Nürnberg regt sich Protest gegen den geplanten Stellenabbau der Modekette H&M. Wie die Gewerkschaft Verdi Mittelfranken mitteilt, sollen bei der geplanten Aktion am Vormittag Handabdrücke der H&M-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf eine Leine gespannt werden. Denn der Protest läuft unter dem Motto "Hände weg von unseren Arbeitsplätzen".

87 H&M-Mitarbeiter sollen in Nürnberg gehen

Eine Betriebsrätin fordert, dass der Handelskonzern zu seiner Verantwortung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen müsse: "Diese Hände haben den Erfolg von H&M geschaffen", so die Betriebsrätin. Zuvor war bekannt geworden, dass die Modekette bundesweit 800 Stellen abbauen will. Davon ist auch die Filiale in der Nürnberger Karolinenstraße betroffen. 87 Stellen und 2.404 Stunden sollen abgebaut werden, vor allem in der Frühschicht und im Lager, so Verdi.

Vorwurf: H&M will junge Mütter loswerden

Medien berichteten daraufhin, dass H&M vor allem junge Mütter loswerden will, weil diese nicht abends und an den Wochenenden arbeiten können. Die Modekette dementierte den Vorwurf. Ziel eines Freiwilligenprogramms zum Stellenabbau sei demnach, betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden. Zudem seien Väter und Mütter durch das Arbeitsrecht besonders geschützt.

Corona-Pandemie sorgt für Umsatzeinbußen

Aufgrund der Geschäftsschließungen im Lockdown und den Auswirkungen der Corona-Pandemie sind die Umsätze von H&M im vergangenen Jahr um 20 Prozent zurückgegangen. Das Unternehmen will sich daher von 800 der rund 16.000 Beschäftigten in ganz Deutschland trennen.