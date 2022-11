Aktion gegen die Todesstrafe: Bayerische Städte erstrahlen grün

Bei Einbruch der Dunkelheit erstrahlt die Festung Marienberg an diesem Mittwoch in grün – denn damit beteiligt sich die Stadt Würzburg an einem weltweiten Aktionstag: Der 30. November steht unter dem Motto "Städte für das Leben – Städte gegen die Todesstrafe". Mit der Beteiligung an der Aktion will die Stadt Würzburg die Forderung der Gemeinschaft Sant'Egidio nach einer universellen Abschaffung der Todesstrafe unterstützen.

Städte engagieren sich für Abschaffung der Todesstrafe

Allein in Deutschland beteiligen sich 280 Städte an der Kampagne – viele Großstädte wie Berlin, Hamburg, Stuttgart, Bremen, Köln, Leipzig, Schwerin, Rostock, Nürnberg, Hannover, Düsseldorf, Frankfurt und Dortmund. In Bayern ist neben Würzburg auch Nürnberg dabei. Dort wird ab 16:45 Uhr in der Straße der Menschenrechte die Säule Nummer drei mit der Aufschrift "Recht auf Leben" grün angeleuchtet.

Wegen Energiekrise: Bayreuth beteiligt sich nicht

In den vergangenen Jahren hat sich auch die Stadt Bayreuth an dem Aktionstag beteiligt und Gebäude wie das Neue Rathaus beleuchtet. Dieses Jahr allerdings verzichtet die Stadt auf die Beleuchtung, wie sie auf ihrer Webseite mitteilt. Grund dafür sei die Energiekrise. Trotzdem erkläre sich die Stadt "mit den Zielen der Kampagne solidarisch", wird Oberbürgermeister Thomas Ebersberger zitiert.

Weitere Aktionen weltweit

Neben der besonderen Beleuchtung markanter Gebäude finden am 30. November laut Sant'Egidio vielerorts Dichterlesungen, Begegnungen mit Zeugen, Projekte in Schulen statt. Die weltweite Aktion organisiert die christliche Laienbewegung Sant'Egidio, die 70.000 Mitglieder in über 70 Ländern umfasst und sich für Frieden und Gerechtigkeit einsetzt. Sant'Egidio engagiert sich zusammen mit der "World Coalition against the Death Penalty" für die Abschaffung der Todesstrafe.

Todesstrafe 1786 erstmals aufgehoben

Der 30. November wurde 2002 als Datum für den Aktionstag gewählt, weil an diesem Tag im Jahr 1786 das Großherzogtum Toskana als erster Staat der Welt Folter und Todesstrafe abgeschafft hat. Seitdem haben sich Städte in mehr als 100 Ländern daran beteiligt. Mittlerweile gibt es in über 140 Ländern auf der Welt keine Todesstrafe mehr.