Aktion "Fuß vom Gas": Oberbayerische Polizei jagt Temposünder

Geblitzt wird am Aktionstag an ganz vielen Stellen. Besonders dort, wo viele Unfälle passieren, weil die Leute oft zu schnell unterwegs sind – also an bestimmten Landstraßen oder in Wohngebieten. Außerdem gibt es Radarkontrollen vor Kindergärten oder Schulen. Jede Polizeiinspektion ist beteiligt – es wird an die 100 Messstellen im südlichen Oberbayern geben.

Sensibilisieren für Gefahren

Ziel ist laut Polizei übrigens nicht, besonders viele Strafzettel zu verteilen. Vielmehr wollen die Beamten dafür sensibilisieren, wie gefährlich es ist, zu viel Gas zu geben. Aus diesem Grund gibt es einmal im Jahr den bayernweiten Blitzmarathon. Doch im Polizeipräsidium Oberbayern Süd will man noch aktiver sein – deshalb findet dort seit letztem Jahr noch zusätzlich der Aktionstag "Fuß vom Gas" statt.