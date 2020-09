Aktion für Barrierefreiheit: Würzburger Verein baut Legorampen

Manchmal sind es fünf, manchmal zehn Zentimeter: Bordsteine und Schwellen vor Cafés, Läden, Büros oder Arztpraxen. Für Michael Gerr aus Würzburg sind diese vermeintlich kleinen Hürden ein großes Problem, das er ohne Hilfe oft nicht überwinden kann. Denn Michael Gerr sitzt im Rollstuhl. Und weil er sich in seiner Stadt möglichst barrierefrei bewegen möchte, hat er gemeinsam mit anderen Aktiven des Vereins "WüSL - Selbstbestimmt Leben Würzburg" ein Projekt mit Signalwirkung gestartet: Legorampen für die Innenstadt.

Inklusiver Verein bittet um Legostein-Spenden

Seit Juli sammelt der Verein Legostein-Spenden für die Aktion. An verschiedenen Orten der Stadt sind Sammelbehälter aufgestellt, in einem Café in der Zellerau oder im Eingangsbereich der Umweltstation etwa. Demnächst soll ein Behälter in der Stadtbücherei folgen. So richtig viele Steine seien zwar noch nicht eingeworfen worden, erzählt Michael Gerr. Aber es gab auch Geldspenden für das Projekt. Deshalb habe man sich ein paar Steine zugekauft, um ab sofort ganz konkret an der Barrierefreiheit in Würzburg mitzubauen.