Aktion "Essen aus Bayern": Traktor macht Halt in Wunsiedel

Seit Anfang Juni ist der Bayerische Bauernverband unter dem Motto #EssenAusBayern mit einem Traktor auf Tour durch alle Regionen des Freistaates. Nun erreicht er Oberfranken. Der erste Stopp ist im Landkreis Wunsiedel.

Bier, Milch und Obst: Die Themen der Traktor-Tour in Oberfranken

Dort dreht sich zunächst alles rund um das Thema Bier. Auf dem Programm steht nämlich ein Austausch mit Werner Schricker, dem Sieger des bayernweiten Braugerstenwettbewerbs 2020. Auch ein Besuch der Schönbrunner Traditionsbrauerei Lang ist geplant, die vor einem knappen Jahr mit einem Namensstreit mit Spezi für Aufsehen gesorgt hat.

Weitere Themen in Oberfranken werden beispielsweise die Milcherzeugung sowie der Anbau von Linsen und alten Getreidesorten sein. Aber auch Obst aus der Fränkischen Schweiz und seine Veredelungsmöglichkeiten sollen im Rahmen der Aktion behandelt werden. Eine Übersicht über die insgesamt acht Termine des Traktors in Oberfranken gibt es auf der Website des Bayerischen Bauernverbands.

Bayerischer Bauernverband will regionale Lebensmittel fördern

Der Bauernverband möchte mit seiner Tour durch Bayern die Menschen dazu bringen, Lebensmittel aus der Region mehr zu schätzen. Die Landwirte wollen vor allem auch darauf aufmerksam machen, wie viele Lebensmittel direkt vor Ort produziert werden. Gerade in Pandemiezeiten sei bei vielen das Bewusstsein für die heimischen Produkte geschärft worden, so der Bauernverband. Fragen wie "Was essen wir? Woher kommen unsere Lebensmittel? Und wie werden sie erzeugt?" werden immer häufiger gestellt. Der Bayerische Bauernverband will mit seiner "Erklärtour" Orientierung geben. Die Tour endet im Oktober in Mittelfranken.