Aktion Dreikönigssingen wird in Regensburg eröffnet

Die Aktion Dreikönigssingen wird in diesem Jahr in Regensburg eröffnet. Zur bundesweiten Aussendungsfeier am 30. Dezember werden 240 Sternsinger aus allen deutschen Bistümern erwartet, wie das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" am Donnerstag in Aachen ankündigte.

Auftaktgottesdienst im Regensburger Dom

Sie werden ab 10 Uhr in einem Sternsingerzug über die Steinerne Brücke bis zum Dom St. Peter ziehen. Dort findet der Auftaktgottesdienst mit dem Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer, Sternsinger-Präsident Dirk Bingener und dem Bundespräses des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), Stefan Ottersbach, statt.

Bei der Aktion Dreikönigssingen ziehen rund um den Jahreswechsel die als Heilige Drei Könige kostümierten Sternsinger von Haustür zu Haustür und sammeln Spenden für Kinder in Not. 2022 steht die Aktion den Angaben zufolge unter dem Motto "Gesund werden - gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit". Die Sternsinger wollen damit auf die schwierige Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika aufmerksam machen und über entsprechende Hilfsprojekte informieren, die das Kindermissionswerk mit den gesammelten Spenden unterstützt.

Über 1,2 Milliarden Euro gesammelt

Die 1959 gestartete Aktion Dreikönigssingen sei inzwischen die weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder, hieß es. Rund 1,23 Milliarden Euro seien seither zusammengekommen und in mehr als 76.500 soziale Projekte für Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa geflossen. Träger der Aktion sind das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).