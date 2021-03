Aktion der Polizei-Gewerkschaft: "Danke für Einsatz in Pandemie"

Polizei-Gewerkschaft: Forderung nach Versammlungs-Lockdown

Auch Andreas Holzhausen, Vorstand der Gewerkschaft der Polizei Niederbayern, freut sich über die Aktion der jungen Gewerkschaftler. Wie er sagt, haben die Polizisten im Einsatz auch Angst, selbst am Virus zu erkranken. Sie gingen in diesen Zeiten an ihre Grenzen, müssten sich viel anhören. Dennoch werde mit Fingerspitzengefühl vorgegangen. Unverständnis habe man als Polizist aber bei Demonstrationen wie in Kassel:

"Man hat gesehen, was in Kassel passiert ist. Das können wir nicht mehr nachvollziehen. Unsere Leute können bei solchen Einsätzen auch infiziert werden. Wir bitten die Justiz, solche Zulassungen für derartige Demos sehr genau zu beobachten und wenn es möglich wäre – wir würden uns in diesen Tagen einen Versammlungs-Lockdown wünschen." Andreas Holzhausen, Vorstand der Gewerkschaft der Polizei Niederbayern

Pandemie: Polizisten als Auskunftspersonen

Die Arbeit der Polizei habe sich während der Pandemie verändert, wie Holzhausen sagt: Man sei als Polizist zu einer Auskunftsperson geworden. Die Telefone in den Dienststellen stünden nicht mehr still, die Menschen sind verwirrt wegen der sich ständig verändernden Corona-Maßnahmen und Regeln. Die Bürger fragen dann bei der Polizei nach, was erlaubt sei und was nicht.

Dennoch erhalten die Polizisten aus der Bevölkerung einen positiven Zuspruch, so Holzhausen. "Das Mitgefühl für die Polizei ist schon auch da", sagt er.