"Aktion Courage": Kundgebung in Erlangen ruft zum Impfen auf

Das Erlanger Bündnis "Aktion Courage" hat in einer Kundgebung zum Impfen gegen das Corona-Virus aufgerufen. Etwa 450 Menschen hatten sich auf dem Erlanger Schlossplatz versammelt. Die "Aktion Courage" in Erlangen setzt sich eigenen Angaben zufolge gegen Rechtsextremismus und für eine lebendige Demokratie ein. In diesem Verständnis sieht das Bündnis auch den Einsatz für die Corona-Impfungen.

Respektvolles Miteinander gefordert

Im Aufruf für die Kundgebung heißt es, die Tragfähigkeit einer Demokratie zeige sich besonders in schwierigen Zeiten. In einer Pandemie müssten alle noch verständnisvoller miteinander umgehen. Impfen sei Solidarität. Bei der Kundgebung am Erlanger Schlossplatz hielten unter anderem der Erlanger Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) sowie Vertreter des Bayerischen Roten Kreuzes und des Impfzentrums Erlangen kurze Reden. Das Bündnis "Aktion Courage Erlangen" hatte sich 1992 als Plattform gegen Rechtsextremismus gegründet. Darin organisiert sind Parteien, Kirchen, Gewerkschaften und Einzelpersonen.