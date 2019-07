Aktion "Ansbach putzt sich raus!" startet wieder

Auftakt ist um 15 Uhr unter dem Motto "Blühendes Ansbach". Am Stadthaus werden bienenfreundliche Pflanzen an die Bürgerinnen und Bürger verschenkt und auch gleich eingepflanzt. Und zwar in Blumentöpfe oder andere Gefäße, die die Ansbacherinnen und Ansbacher selbst mitbringen sollen. Die Pflanzaktion soll noch mehr Farbtupfer ins Stadtbild bringen und außerdem als Nahrung für Bienen und andere Insekten dienen.

Wie man Graffiti entfernt

Am Dienstag geht es bei einem Ortstermin mit Betriebsamt und Polizei an die Gasverteilstation zwischen Ansbach und Neuses. Dort wird interessierten Bürgerinnen und Bürgern erklärt, wie aufwändig es ist, unerlaubte Graffiti wieder von Wänden oder Plätzen zu entfernen.

Infos rund um die Biene

Mittwoch steht wieder der Artenschutz auf dem Programm. Auf dem Wochenmarkt informiert am Vormittag ab 10 Uhr der Bienenzüchterverein rund um die Biene. Die Aktion "Ansbach putzt sich raus!" gibt es seit 2012.