Aktenzeichen XY: Hinweise führten zu Festnahme in Fürth

Nach einer öffentlichen Fahndung in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" haben Ermittler den entscheidenden Hinweis auf zwei mutmaßliche Räuber bekommen. Sie sollen einen Mann in Fürth überfallen haben. Über den Raub und die Verhaftung wird am Mittwochabend (20.15 Uhr) nochmals berichtet.

Nächtlicher Überfall in der Fürther Südstadt

Die 28 und 29 Jahre alten Männer wurden festgenommen und sitzen derzeit in Untersuchungshaft. Hinweise eines Zeugen hatten in Fürth zur Festnahme der beiden geführt. Sie sollen die zwei Männer sein, die einen 38 Jahre alter Mann im September 2020 nachts in der Fürther Südstadt überfallen und ausgeraubt haben.

Opfer musste notoperiert werden

Die beiden Männer schlugen und traten ihr Opfer ins Gesicht, teilte die Polizei damals mit. Sie rissen dem 38-Jährigen die Uhr vom Handgelenk und flüchteten mit weiteren Wertgegenständen des Opfers. Der Mann wurde damals so schwer verletzt, dass er notoperiert werden musste und noch immer unter den Folgen der Tat leidet.