Akribische Beweisaufnahme im Prozess um Spionage an Uni Augsburg

Im Prozess um die mögliche Spionage für einen russischen Geheimdienst durch einen ehemaligen Mitarbeiter der Universität Augsburg hat der zweite Prozesstag am Oberlandesgericht München keine geheimen Dokumente offenbart, die der Angeklagte weitergegeben haben soll. Die Bundesanwaltschaft wirft dem 30-jährigen russischen Staatsbürger "Geheimdienstliche Agententätigkeit" für den russischen Auslandsgeheimdienst SWR vor. Dafür drohen ihm bis zu fünf Jahre Haft.

Spionage für 2.500 Euro?

Bei der Beweisaufnahme wurde eine lange Liste von Informationen gesichtet, die Ilnur N. im Auftrag des damaligen russischen Vizekonsuls Leonid S. von November 2019 bis Juni 2021 recherchiert und laut Anklage an diesen weitergegeben haben soll – für eine Gegenleistung von insgesamt 2.500 Euro. Die Daten fanden sich auf einem beschlagnahmten Laptop, sowie einem PC und einem USB-Stick von Ilnur N. Der vorsitzende Richter verlas die Titel von rund 100 wissenschaftlichen Publikationen einzeln samt aller beteiligten Autoren und deren Arbeitgebern.

Informationen aus öffentlichen Quellen

Die Informationen stammen demnach aus öffentlich zugänglichen Quellen wie Datenbanken für wissenschaftliche Publikationen, der Website der Universität von Alabama oder der Website des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Außerdem sind zahlreiche Dokumente von der Website der europäischen Luft- und Raumfahrtkonferenz EUCASS darunter. Es geht um verschiedenste Forschungs- und Technologie-Projekte aus der Luft- und Raumfahrt, etwa zur Landung von Raumfahrzeugen im Meer, zu Antennen von Satelliten und auch zu Raketen-Antrieben. Geheim aber ist nichts davon.

Was wurde wirklich weitergegeben?

Der Angeklagte wirkte wie schon beim Prozessauftakt am vergangenen Donnerstag schüchtern, verfolgte die Zeugenvernehmung ruhig. Die Frage, ob dies sämtliche Informationen waren, die Ilnur N. weitergegeben haben soll, blieb am Mittwoch unbeantwortet. Auch fanden sich bisher keine Belege für die Weitergabe von – nicht öffentlichen – Informationen über Ilnur N.s eigene Forschungen am Institut für Materialforschung der Uni Augsburg an einem Gerät zum Testen von Materialien für den Einsatz in extremer Kälte. Dieses Gerät kommt laut Gericht auch im europäischen Ariane-Raketenprogramm zum Einsatz. Ilnur N. bestreitet die Weitergabe solcher Informationen.

Angeklagter bestreitet Vorwürfe

Ebenfalls bestreitet der Angeklagte weiterhin, gewusst zu haben, dass sein Kontaktmann für einen Geheimdienst tätig sei. Auch die Auswertung von Handydaten und E-Mails des Angeklagten ergab laut einer LKA-Beamtin, die als Zeugin befragt wurde, keine direkten Hinweise darauf, dass Ilnur N. wusste, wer Leonid S. wirklich war.

Zufällige Begegnung mit Konsulatsmitarbeiter

Laut Ilnur N. haben sich bei einer vermeintlich zufälligen Begegnung kennengelernt: Als Ilnur N. nach einer Rafting-Tour mit Freunden im Sommer 2019 in den Allgäuer Alpen "auf einem Fischmarkt in einer Schlange angestanden war", habe der Mann ihn angesprochen. Sie hätten verabredet, sich wieder zu treffen, weil sie beide Russen seien. Leonid S. habe sich dabei von Anfang an als Mitarbeiter des Konsulats zu erkennen gegeben.

Keine spezifischen Informationen geliefert

Anfangs sei er dann auf ihn zugekommen, um sich von ihm interessante "Investitionsobjekte" vorschlagen zu lassen. Später habe er dann aber immer spezifischere Informationen haben wollen, etwa zu "kryogenen Tanks mit doppeltem Boden", zitierte ein LKA-Mann bei der Beweisaufnahme aus einer Vernehmung Ilnur N.s nach dessen Festnahme. Nach einer Unterredung mit seinem Vater und seiner Freundin habe Ilnur N. den Entschluss gefasst, den Kontakt zu beenden. Dazu kam es nicht mehr: Bei einem letzten, darauffolgenden Treffen erfolgte die Festnahme Ilnur N.s.

Was können Tonaufnahmen belegen?

Die Überwachung von Leonid S. durch den Verfassungsschutz hatte die Ermittler erst auf die Spur von Ilnur N. gebracht. Der Vizekonsul hat Deutschland im vergangenen Jahr verlassen. Aufgrund seiner diplomatischen Immunität konnte er sich einer Festnahme entziehen. Am Freitag (25.2.) wird der Prozess am Oberlandesgericht in München fortgesetzt. Bis 8. April sind insgesamt zwölf Verhandlungstage mit über 30 Zeugen angesetzt. Mit Spannung erwartet wird die Sichtung von Bild- und Tondokumenten wie vom Verfassungsschutz abgehörter Telefonate der beiden oder Aufnahmen von Überwachungskameras.