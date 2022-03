Akkus und seltene Erden: Verringert Recycling die Abhängigkeit?

Nachfrage nach seltenen Erden steigt

Das Landesamt für Umwelt bestätigt, dass es sehr wichtig ist, seltene Erden und Stoffe für Batterien zu recyceln. Das sind zum Beispiel Nickel, Lithium, Grafit oder Kobalt. Sina Scherer vom Ressourceneffizienz-Zentrum des Landesamts für Umwelt erklärt, dass sich das weltweite Vorkommen von seltenen Erden auf wenige Länder konzentriert. So stellen beispielsweise nur drei Länder 90 Prozent des weltweiten Angebots an Lithium, Australien allein ist mit 50 Prozent dabei. Das Problem ist, dass Lithium aktuell nicht ersetzt werde, so Scherer. Bei Kobalt ist man noch eingeschränkter: Hier kommen 69 Prozent allein aus der Demokratischen Republik Kongo.

Seltene Erden werden gebraucht

"Der Bedarf ist groß, wir brauchen seltene Erden für zukunftsrelevante Bereiche wie Batterieentwicklung, Brennstoffzellen, für die Elektromobilität und die Hightech-Branche," fasst Sina Scherer vom Ressourceneffizienz-Zentrum das Dilemma zusammen. Weil Unternehmen von Importen abhängig sind, müssen sie je nach Verfügbarkeit auch hohe Preisschwankungen hinnehmen. Aktuell kommen Lieferengpässe durch die Corona-Pandemie dazu. Hier gibt es auch bei der Fracht große Preisunterschiede. Matthias Walch nennt ein aktuelles Beispiel: Die Frachtkosten für Grafit sind derzeit teurer als das Material selbst.

Seltene Erden Schürfen ist nicht umweltfreundlich

Jedes Gramm, dass an Edelmetallen und seltenen Erden wiedergewonnen wird, zählt, sagt Matthias Walch ernst. Denn der Aufwand, Erz aus der Erdkruste zu schürfen, ist sehr hoch und vor allem sehr umweltschädlich. Rund zehn Gramm Gold stecken in einer Tonne Erz, 30 bis 80 Gramm dagegen in einer Tonne Platinen. Damit ist Recycling nicht nur umweltfreundlicher, sondern auch effizienter.

Problem der Wirtschaftlichkeit

Objektiv betrachtet gibt es keinen Grund, der gegen Recycling solcher Rohstoffe spricht. Doch so einfach ist es nicht, sagt das Landesamt für Umwelt. Für viele Recycling-Unternehmen ist das Verfahren einfach zu teuer. Sina Scherer bezieht sich auf eine Umfrage unter produzierenden Unternehmen aus dem Jahr 2016, die das bestätigt. Dabei sei herausgekommen, dass nur drei bis acht Prozent der verwendeten seltenen Erden wirklich recyceltes Material waren.

Das Unternehmen Walch hat über Jahrzehnte versucht, Prozesse effizienter zu machen und eigene innovative Lösungen entwickelt. Die Firma arbeitet inzwischen wirtschaftlich und wurde auch durch Forschungsprojekte über den Umweltpakt Bayern unterstützt.

Recycling wichtig, aber nicht genug

Doch selbst wenn mehr bayerische Unternehmen seltene Erden recyceln würden, würden die Rohstoffe für die Produktion in Bayern und Deutschland nicht reichen. Die Nachfrage ist laut Sina Scherer einfach zu hoch. Allerdings könne man seinen Teil dazu tun und müsse vor allem mehr tun.

Ausblick in die Zukunft

Sina Scherer bleibt hoffnungsvoll. Man sei in Bayern in Sachen Forschung auf einem guten Weg. Durch ihre Arbeit im Ressourceneffizienz-Zentrum werden Unternehmen bei der Verwendung von recyceltem Material unterstützt. Da geht es für Scherer allein beim Produktdesign los. Denn durch bestimmte Formen und Bauweisen kann der Recycling-Prozess begünstigt werden.