Akku in Hosentasche explodiert: Mann hat schwere Verbrennungen

In Amberg ist einem 32-Jährigen in der Hosentasche ein Akku explodiert. Er war am Donnerstagmittag mit seinem Auto in einer Tiefgarage unterwegs und hatte zwei Ersatzakkus für eine E-Zigarette in der Hosentasche.

Kleidung geriet in Brand

Während er Auto fuhr explodierte einer der Akkus und setzte Hose, Jacke, den Sicherheitsgurt und den Fahrersitz in Brand. Daraufhin fuhr der Mann gegen ein geparktes Auto. Zusammen mit der Freundin auf dem Beifahrersitz gelang es, die Flammen zu löschen.

Technischer Defekt

Die 31-Jährige brachte den Mann dann ins Klinikum in Amberg. Er hat Verbrennungen, die nun in einer Fachklinik behandelt werden. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Ursache für die Explosion.