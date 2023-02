Akademie Nürnberger Prinzipien: Safferling ist neuer Leiter

Der Erlanger Jura-Professor Christoph Safferling übernimmt ab Mittwoch die Leitung der Internationalen Akademie Nürnberger Prinzipien. Die Einrichtung, die am Memorium Nürnberger Prozesse angesiedelt und dem Auswärtigen Amt unterstellt ist, widmet sich der Förderung des Völkerstrafrechts und der Menschenrechte.

Zu Artikel: "Memorium Nürnberger Prozesse"

Gefragter Experte für Internationales Strafrecht

Der im unterfränkischen Alzenau geborene Safferling war bislang Inhaber des Lehrstuhls für Strafrecht, Strafprozessrecht, Internationales Strafrecht und Völkerrecht an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Der 51-Jährige, der in München und London studierte, ist auch ein gefragter Experte in den Medien – etwa wenn es um die Frage geht, ob der russische Präsident Putin wegen des Kriegs in der Ukraine strafrechtlich belangt werden kann. Auch zur Frage, warum Deutschland trotz der Waffenlieferungen an die Ukraine nicht als Kriegspartei angesehen werden kann, hat Safferling sich unlängst im Deutschlandfunk geäußert.

Aufarbeitung der NS-Justiz und ihrer Folgen

Safferling ist zudem seit 2012 Mitglied der unabhängigen wissenschaftlichen Kommission des Bundesministeriums der Justiz zur Aufarbeitung der eigenen NS-Vergangenheit. Diese Aufarbeitung spiegelt sich im Projekt "Die Akte Rosenburg – Das Bundesministerium der Justiz und die NS-Zeit" wider. Die "Rosenburg" in Bonn war von der Gründung der Bundesrepublik bis 1973 der Sitz des Bundesministeriums der Justiz.

Aus der Arbeit entstand unter anderem die Wanderausstellung "Die Rosenburg – Das Bundesjustizministerium im Schatten der NS-Vergangenheit". Die Ausstellung beleuchtet, wie nationalsozialistische Juristen politisch und fachlich auch in der Nachkriegszeit der 1950er- und 1960er-Jahre das Handeln des Bundesjustizministeriums mitbestimmten. Sie widmet sich Fragen wie: Warum konnten nationalsozialistische Gesetzgebung und Rechtsprechung in der Nachkriegszeit fortwirken? Warum wurden diese nicht aufgehoben? Wie hat sich das Ministerium zu der Verfolgung von NS-Tätern verhalten? Warum wurden Maßnahmen – etwa zur Entschädigung von Opfern des NS-Unrechts – nicht ergriffen? Seit 2017 tourt die Präsentation durch Deutschland. Im vergangenen Jahr war sie auch in Nürnberg zu sehen. Die englische Version war in Polen und den USA ausgestellt und soll bald auch Israel gezeigt werden.

Ort der Fortbildung im internationalen Recht

Der Internationalen Akademie Nürnberger Prinzipien gehört er bereits seit 2012 als Mitglied des Kuratoriums an. Schon in der Gründungsphase der Akademie war er ab 2010 Sprecher der wissenschaftlichen Gründungskommission. Die "Akademie Nürnberger Prinzipien" wird gemeinsam vom Auswärtigen Amt, dem Freistaat Bayern und der Stadt Nürnberg betrieben. Richter und Anwälte kommen aus aller Welt an die Akademie, um Fortbildungen, Vorträge und Seminare zu besuchen.