Aiwangers Wahl zum Spitzenkandidaten: Wieder 100 Prozent?

Mehr geht nicht. 2018, vor der letzten Landtagswahl, stimmten 100 Prozent der Mitglieder für Hubert Aiwanger als ihren Spitzenkandidaten. Auch diesmal soll er die Freien Wähler wieder in die Landtagswahl führen. Ob er erneut Mister 100-Prozent wird? Das zeigt sich gegen Mittag. Die Kür des Spitzenkandidaten, mit vorheriger Rede von Landeschef Aiwanger, ist der Höhepunkt beim Parteitag in Augsburg.

BR24 überträgt die Parteitagsrede von Hubert Aiwanger ab circa 10.30 Uhr live.

Aiwanger soll Spitzenkandidat werden

Dass Aiwanger Spitzenkandidat wird, ist mehr als wahrscheinlich. Denn der Landes- und Bundeschef, der gleichzeitig bayerischer Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident ist, gilt weiterhin als die unangefochtene Nummer 1 der Freien Wähler. Das Zugpferd, wie Fraktionschef Florian Streibl ihn kürzlich nannte. Laut Umfragen ist Aiwanger nach Ministerpräsident Markus Söder (CSU) der bekannteste Politiker in Bayern. Auch außerhalb des Freistaats hat er sich einen Namen gemacht – früher durch seine Impfskepsis, zuletzt durch seine deftige Kommunikation auf Twitter.

In den sozialen Medien sorgt er immer wieder für Kritik, weil er Dinge zuspitzt – manche sagen, übertrieben zuspitzt. Und weil er auch mal harsch zurückpöbelt, wenn er angepöbelt wird. Egal ob Aiwanger über Klimakleber, Schneekanonen oder Insekten im Essen twittert, Aufmerksamkeit und rege Diskussionen sind ihm gewiss. In der Partei wird das teils mit Bewunderung goutiert, teils Schulterzuckend hingenommen. "Mei, der Hubert halt", heißt es dann - wohlwissend, dass Bekanntheit eine gute Ausgangslage für eine anstehende Landtagswahl ist.

Wahlprogramm: "Anpacken für Bayern"

Nach der Kür des Spitzenkandidaten diskutieren die Mitglieder am Parteitag über ihr Wahlprogramm. Der Titel: "Anpacken für Bayern". Der Fokus liegt auf Mittelstand, Landwirtschaft und ländlichem Raum. Kommunen sollen gestärkt und finanziell besser ausgestattet werden.

Ob die Freien Wähler in den nächsten Monaten wie bisher üblich mit einem Wahlkampfschlager aufwarten können, bleibt offen. Im Entwurf des Wahlprogramms findet sich ein solcher auf den ersten Blick nicht. In der Vergangenheit hatten die Freien Wähler mit der Abschaffung der Studiengebühren, der Rückkehr zum G9 oder der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge immer den richtigen Riecher für populäre Themen. Jetzt als Regierungsfraktion ist es für sie allerdings schwieriger Wahlkampf zu machen als 2018 als Oppositionspartei. Schließlich sind die Freien Wähler nun mitverantwortlich für das, was versäumt wurde oder noch besser gemacht werden sollte.

Freie Wähler – "die Kommunalpartei"

Im Entwurf des Wahlprogramms findet sich daher Vieles, an dem die Freien Wähler festhalten wollen: Die dritte Startbahn in München etwa sei weiterhin zu verhindern und Kliniken auf dem Land zu erhalten. Außerdem wollen die Freien Wähler erneuerbare Energien weiter ausbauen und Wasserstoffland Nummer 1 werden.

Landtags-Vizepräsident Alexander Hold (Freie Wähler) findet ohnehin, dass das Politikverständnis der Freien Wähler wichtiger ist als die einzelnen Themen. "Alle Themen müssen von unten nach oben gedacht werden", sagt Hold. "Wir sind die Kommunalpartei." Vieles werde vor Ort entschieden – auch Globales wie der Klimaschutz oder die Energiewende.

Soziales Jahr für alle?

Interessant: Im Entwurf finden sich auch ein paar noch nicht so bekannte Forderungen der Freien Wähler, zum Beispiel das "Gesellschaftsjahr". Sie sprechen sich für ein "soziales Jahr für alle jungen Menschen" aus. Das habe Vorteile für Ausbildung, Studium und Rente und könne das Miteinander stärken. Außerdem sei ein soziales Jahr im Zuge des demografischen Wandels sinnvoll. Ein solches "Gesellschaftsjahr" einzurichten, wäre allerdings Aufgabe des Bundes – genauso wie die Abschaffung der Erbschaftssteuer. Andere Beispiele sind ein "Sonderinvestitionsprogramm für den Ausbau von Kindertageseinrichtungen" oder eine Erhöhung des staatlichen Zuschusses für den sozialen Wohnungsbau.

Das Ziel: In der Regierung bleiben

"Bayern muss stabil und in der Mitte bleiben", so das Ziel der Freien Wähler laut Entwurf. Klar, was gemeint ist: Sie wollen nach der Landtagswahl am 8. Oktober mit der CSU weiterregieren. "Vernünftig, aus der Mitte heraus", wie Aiwanger sagt. Er wolle nicht zulassen, dass "Ideologen hier an Einfluss gewinnen und Wirtschaft und Gesellschaft kaputt machen". Aiwanger kritisiert dabei insbesondere die Ampelregierung im Bund und betont, dass er den "Fehltrends" aus Berlin auch künftig begegnen will.

Und welches Wahlziel stecken sich die Freien Wähler? "Wir wollen unser sehr gutes Ergebnis von 2018 mindestens halten und natürlich gerne ausbauen", so Aiwanger. Damals erzielten die Freien Wähler mit 11,6 Prozent ihr bisher bestes Ergebnis. Diesmal könnten sogar 15 Prozent drin sein, glauben manche in der Partei. Der jüngste BR24-Bayerntrend sah die Freien Wähler bei 10 Prozent.

Söder und Aiwanger wollen Koalition fortführen

Die Chancen, auch künftig neben der CSU auf der Regierungsbank zu sitzen, stehen aber zumindest gut. CSU-Chef Söder hat sich bereits für eine Neuauflage der Koalition mit den Freien Wählern ausgesprochen. Einem Bündnis mit den Grünen hat er eine Absage erteilt. Und für ein schwarz-gelbes Bündnis könnte es ohnehin knapp werden. Die FDP muss laut aktuellen Umfragen zittern, ob sie es überhaupt über die Fünfprozenthürde in den Landtag schafft.