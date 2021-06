Aiwangers Impf-Zweifel: Schlagabtausch mit Söder

Den Namen seines Stellvertreters Hubert Aiwanger (Freie Wähler) erwähnte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag nach dem bayerischen Impfgipfel nicht – die Botschaft und ihr Adressat aber waren klar. Er ermuntere jeden Abgeordneten und jedes Kabinettsmitglied, sich gegen Corona impfen zu lassen – auch jene, "die noch nicht überzeugt sind", betonte Söder. "Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt." Denn mittlerweile sei es kein Vordrängeln mehr, vielmehr sei "Vorbild gefragt".

Schon vor Wochen hatte der BR herausgefunden, dass Aiwanger als einziges Mitglied in Söders Kabinett bei der Corona-Impfung lieber abwartet. Nach Auskunft der Staatskanzlei hat mittlerweile auch Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU), der als Genesener zunächst abwarten musste, eine Impfung erhalten. An Aiwangers Haltung hat sich aber nichts geändert, wie er heute deutlich machte. Nach einer Video-Schalte des Ministerrats lieferten sich Söder und Aiwanger heute einen Schlagabtausch zum Thema Corona-Impfung.

Aiwanger will noch "Wochen und Monate" abwarten

Vor laufenden Kameras forderte der Ministerpräsident seinen Vize auf, seine Haltung zur Impfung zu erklären: "Vielleicht sagst Du einfach selber was dazu, warum Du Dich nicht impfen lassen willst." Und Söder wiederholte gleich noch einmal, dass jetzt eigentliche die Zeit wäre, "wo wir alle dran sein könnten". Aber das entscheide natürlich jeder selber.

Aiwanger stellte klar: "Die Entscheidung, ob sich jemand impfen lässt oder nicht, ist eine persönliche Entscheidung. Die nehme ich auch für mich in Anspruch." Er habe sich bisher nicht für eine Corona-Impfung entscheiden können. Das bedeute nicht, "dass ich mich generell niemals impfen lassen werde", erläuterte der Freie-Wähler-Chef. "Ich schaue mir einfach die Entwicklung jetzt in den nächsten Wochen und Monaten an."

"Keinen öffentlichen Druck aufbauen"

In diesem Zusammenhang mahnte Aiwanger, es dürfe kein öffentlicher Druck aufgebaut werden auf Menschen, die vom Impfen noch nicht überzeugt seinen. "Das gilt für Schüler, das gilt für diverse Berufsgruppen und Altersklassen. Wir sollten hier nicht sagen: 'Du agierst falsch, weil du dich hast noch nicht impfen lassen.' Es ist eine persönliche Entscheidung und dabei sollte es bleiben." Damit stellte sich Aiwanger indirekt gegen diverse Äußerungen Söders zum Thema Impfen in den vergangenen Wochen und Monaten.

Söder: "Es geht um objektive Fakten"

Söders Antwort ließ bei der Pressekonferenz nicht lange auf sich warten. Es gebe einige, die unsicher seien, ob sie sich impfen lassen sollen oder nicht, sagte der Ministerpräsident und blickte seinen Wirtschaftsminister an, "die da noch seltsame Gefühle haben". Es sei aber nachgewiesen, dass der Impfstoff helfe, betonte er. "Es geht ja nicht beim Impfen nur um ein Gefühl, sondern es geht ja um objektive Fakten." Das Impfen sei - "ganz vernünftig gesprochen" - die "einzige echte Antwort auf Corona".

Wer keine Impfung wolle und keine Maske wolle, riskiere, dass sich die Lage innerhalb weniger Monaten wieder zuspitze. Es waren die Freien Wähler um Aiwanger, die in der schwarz-orangen Koalition entschieden auf eine Lockerung der Maskenpflicht an Schulen gedrängt hatten.

Prominente werben fürs Impfen

Das bayerische Gesundheitsministerium wirbt mit einer Kampagne für Corona-Impfungen: "Wenn alle mitmachen, können wir schneller eine Herdenimmunität erreichen und damit die Corona-Pandemie eindämmen", heißt es auf der entsprechenden Internetseite. "Deshalb heißt es jetzt: Zusammenhalten und impfen gehen!"

Prominente wie Fußball-Nationalspieler Leroy Sané und Star-Koch Alexander Herrmann werben unter dem Motto "Ich Tu's für..." dafür, sich eine Spritze setzten zu lassen. Dass ausgerechnet der Vize-Ministerpräsident noch skeptisch ist, passt so gar nicht zu dieser Kampagne.

Bayerns Impfquote vergleichsweise niedrig

Der von Söder und Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) immer wieder geforderte Impfturbo zündet derweil weiterhin nicht so richtig im Freistaat. Bayerns Impfquote liegt seit einigen Wochen deutlich hinter dem Wert anderer Bundesländer zurück: Am Montag belegte der Freistaat mit einer Quote von 50,9 Prozent mindestens einmal Geimpften den vorletzten Platz. Einerseits kamen laut Holetschek die zugesagten Impfstoff-Mengen nicht an, andererseits lässt sich laut Söder auch eine gewisse Impfmüdigkeit beobachten.