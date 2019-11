Aiwangers Energiewende mit freundlichem Antlitz

Auch wenn die Grünen ihm später vorwarfen, einen "roten Faden" in der Energiepolitik schuldig zu bleiben - Hubert Aiwanger (Freie Wähler) ließ in seiner ersten Regierungserklärung im bayerischen Landtag keinen Zweifel an seiner Richtschnur: Der Wirtschaftsminister will beim Ausbau der erneuerbaren Energien in Bayern am liebsten große Eintracht mit der Bevölkerung. "Die Politik wird nur dann zum Ziel kommen, wenn sie die Bürger auf diesem Weg mitnimmt. Also, das Stichwort Akzeptanz ist für mich einer der Schlüssel dafür, dass wir die energiepolitischen Ziele Bayerns nach vorne bringen."

Immer und immer wieder betonte Aiwanger in seiner Rede zur Energiepolitik, wie wichtig aus seiner Sicht ein breiter gesellschaftlicher Konsens ist. Er wolle den Menschen "nicht die Freude verderben". Eine Richtschnur die in Aiwangers Ankündigung gipfelt, er wolle die Energiewende mit einem "politischen Smiley" kommunizieren.

Aiwanger will für Windräder werben

Diese Energiewende mit freundlichem Antlitz ist auch Aiwangers Argument dafür, die 10H-Mindestabstandsregel für den Bau neuer Windräder aufrechtzuerhalten, gegen die er in der Opposition einst selbst gekämpft hatte. Ein Blick auf die anderen Bundesländer zeige, dass nicht nur in Bayern, sondern überall weniger Windräder aufgestellt würden. "Es liegt also nicht nur an der 10H-Regelung, sondern an einem Wegbrechen der Akzeptanz", betonte er.

Daraus folgt für Aiwanger: Auch ohne 10H-Regelung würden die Windräder nicht aus dem Boden sprießen - sondern stattdessen Streit. Es müsse einen intelligenteren Weg geben, als die Bürger mit Bestimmungen von München aus "zu überfahren". Vielmehr will der Minister mit Bürgerbeteiligungsprogrammen dafür sorgen, dass Bürger trotz 10H-Regelung neuen Windrädern zustimmen. 300 neue Windkraftanlagen sollen nach seinem Willen in den nächsten Jahren auf diese Weise möglich werden.

"Das Licht geht nicht aus"

Immer wieder präsentiert sich der Minister in seiner Rede als Anwalt der Menschen in den bayerischen Regionen, denen man nicht von München aus Vorschriften machen dürfe. Eine Argumentation, die für Aiwanger genauso wenig neu ist wie sein Plädoyer für eine dezentrale Energieversorgung.

Aiwangers Aktionsplan umfasst gleich 73 Einzelmaßnahmen auf 13 Handlungsfeldern. Die Energie-Versorgungssicherheit sieht der Minister jetzt schon gewährleistet - auch für die Zeit nach dem vollständigen Atomausstieg: "Wir haben mehr Gaskraft in der Garage stehen, als wir Kernenergie vom Netz nehmen", betonte er. "Nein, das Licht geht nicht aus."

Abschied vom Bau neuer Groß-Gaskraftwerke

Neu dagegen ist, dass sich Aiwanger von der bisherigen Forderung der Staatsregierung nach neuen Groß-Gaskraftwerken verabschiedet hat. "Ein paar große haben wir. Wenn's nicht anders geht, bauen wir noch ein paar große, aber lieber ein paar Tausend kleine", betonte er und plädierte eindringlich für zahlreiche neue dezentrale Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen.

Auch bei der Wasserkraft sieht Aiwanger noch Potenzial für kleine Kraftwerke. "Ich stehe ganz klar auch zur kleinen Wasserkraft und erlaube mir sogar, hierfür ein Modernisierungsprogramm aufzulegen." Denn auch kleine Wasserkraftwerke produzierten dezentral Strom. "Wir werden sie nicht absaufen lassen, wir werden ihnen helfen."

Sonnenland Bayern

Das große "Flaggschiff" der Energiewende in Bayern ist laut Aiwanger die Photovoltaik, die weiter ausgebaut werde. Denn Bayern sei ein Sonnenland: "Danke, lieber Gott, dass du die Sonne scheinen lässt, wir nutzen sie", rief Aiwanger. Zu seinem Energie-Mix der Zukunft gehört darüber hinaus ein Ausbau der Stromerzeugung aus Bioenergie sowie der Wärmegewinnung durch Geothermie.

Grüne: "Die Windkraft in Bayern ist tot"

Dem Grünen-Energieexperten Martin Stümpfig ist das alles zu kleinteilig - er vermisst ein Gesamtkonzept: "Wir sind von einem roten Faden in der Energiepolitik weiter entfernt als je zuvor." Die großen Säulen der Energiewende müssen laut Stümpfig Sonne und Wind sein. Nötig wäre nach Meinung Stümpfigs eine Vervierfachung der Windkraftleistung. Die Realität sei: "Die Windkraft ist in Bayern tot." Verschuldet habe dies die Staatsregierung, die der Windkraft mit der Einführung der 10H-Regelung vor fünf Jahren "komplett den Stecker gezogen" habe.

Ähnlich auch die Kritik der SPD: Energieexpertin Annette Karl warf dem Minister vor, 50 Minuten lang Einzelmaßnahmen aneinandergereiht zu haben - ohne ein übergeordnetes Konzept. Die 10H-Regel für Windräder sei nur Konfliktvermeidung, aber keine Konflikt-Lösung. Sie schlug vor, dass in Gemeinden mit Windkraftanlagen die Bürger zum Beispiel einen Nachlass auf die Stromrechnung bekommen könnten.

FDP beklagt energiepolitischen Provinzialismus

Für die AfD ist die ökologische Energiewende laut dem Abgeordneten Ralph Müller dagegen der Versuch einer totalitären, "blutigen Revolution". Seine Partei will warten, bis eine neue Kernkrafttechnologie funktioniert.

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Martin Hagen warf dem Minister vor, er habe nicht aufgezeigt, wie Bayern die Energie der Zukunft sicherstellen wolle. Zugleich beklagte er einen "energiepolitischen Provinzialismus". Aiwanger wolle Bayern zu einer Strom-Insel machen. Das sei ineffizient und würde viele neue Anlagen erfordern, für die es keine gesellschaftliche Akzeptanz gebe. Zu sagen "Bayern, kauft bayerischen Strom", sei ähnlich sinnvoll wie "Deutsche, kauft deutsche Bananen".

Aiwanger sieht sich auf dem richtigen Weg

Unterstützung gab es für Aiwanger dagegen vom Koalitionspartner CSU. Generalsekretär Markus Blume betonte, die Energiewende in Bayern sei auf einem guten Weg. Den Grünen warf er vor, die Lage bewusst schlechtzureden.

Aiwanger selbst hatte schon zuvor klar gemacht, dass er sich von der Oppositionskritik nicht beeindrucken lassen werde. Er attestierte sich selbst, eine Menge bewegt zu haben. " Wenn andere sagen, wir tun nichts, dann bekommen sie vielleicht gar nicht mit, was wir alles tun", sagte er. Sicherheitshalber ließ Aiwanger gleich noch eine Liste verbreiten, die das mit Zahlen belegen soll."Wir tun mehr als unsere Kritiker befürchten."

Freie-Wähler-Fraktionschef Florian Streibl schwärmte anschließend von einem "historischen Tag". Schließlich habe zum ersten Mal ein Freie-Wähler-Politiker eine Regierungserklärung gehalten. Und wie gewohnt habe Aiwanger ohne Manuskript gesprochen. "Das verdient auch Respekt."