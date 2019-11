Aiwangers Energie-Strategie im Kreuzfeuer der Kritik

Vor zwei Jahren machten sich die Freien Wähler im bayerischen Landtag per Dringlichkeitsantrag für die Abschaffung der "unseligen 10H-Regel der bayerischen Staatsregierung" stark, weil sonst das Aus der Windkraft programmiert sei. Mittlerweile gehören die Freien Wähler selbst der Staatsregierung an, die 10H-Regel gilt immer noch - und Parteichef Hubert Aiwanger muss als Wirtschaftsminister erklären, wie es gelingen soll, dass trotzdem neue Windräder aufgestellt werden.

Das Bayerische Aktionsprogramm Energie, das Aiwanger am Mittwoch bei seiner ersten Regierungserklärung im Landtag vorstellen will, sieht einen "dynamischen Ausbau" der regenerativen Energien aus Wind, Sonne und Biomasse vor.

Überraschungsmomente dürften sich bei Aiwangers Auftritt im Landtag wohl in Grenzen halten, schließlich stellte er die Ziele des Aktionsprogramms schon Ende im Anschluss an den bayerischen Energiegipfel vor: Bis 2022 soll demnach die Photovoltaik-Leistung durchschnittlich pro Jahr um mindestens 500 Megawatt gesteigert werden. Biomasse soll bis 2022 einen Anteil von 20 Prozent an der Wärmeerzeugung erreichen. Es sollen 3.000 zusätzliche Anlagen zur Kraft-Wärme-Kopplung mit insgesamt 500 Megawatt errichtet werden und 300 neue Windkraftanlagen in Bayern entstehen. Aiwangers Credo war seit jeher eine dezentralen Energiewende.

Aiwangers "Königsweg" bei der Windkraft

An der umstrittenen 10H-Regelung, in der die Opposition den "Totengräber" der Windenergie sieht, wird laut Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nicht gerüttelt: Sie habe sich bewährt, "ist gut und bleibt", betonte Söder vergangene Woche.

Seit Inkrafttreten der 10-H-Abstandsregelung müssen neue Windräder mindestens das Zehnfache ihrer Höhe von Häusern entfernt sein - es sei denn, die betroffenen Kommunen einigen sich anderweitig. Das kommt allerdings selten vor.

Aiwanger scheint sich mit der 10H-Regelung abgefunden zu haben und propagiert nun einen neuen "Königsweg" für den Ausbau der Windkraft: Durch mehr Bürgerbeteiligung solle bei den Menschen die nötige Akzeptanz für neue Windräder erreicht werden, "eventuell einen Bürgerentscheid vor Ort zu machen, sodass die Kommune per Bauleitplanung abweichend von der 10H-Regelung trotzdem Windräder akzeptiert".

Viele Einzelmaßnahmen

Die Windenergie wird freilich wohl nur einen kleinen Teil der rund 40-minütigen Rede Aiwangers vor den Abgeordneten in Anspruch nehmen. Der Minister stellte vergangene Woche nach der Kabinettssitzung zum Klimaschutz eine "Vielzahl" von "ganz konkreten Maßnahmen" in Aussicht, "die der einzelne Bürger nachvollziehen kann".

Generell soll laut Staatsregierung in der Energiepolitik die Devise gelten: "Vorfahrt für Erneuerbare, dabei besonders für Photovoltaik. Bayern ist Sonnenland!" Es werde ein Energieeffizienzfonds eingerichtet und das 10.000-Häuser-Programm ausgeweitet, das Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz fördert.

Neue Landesagentur für Energie und Klimaschutz

Aiwanger verwies vergangene Woche zudem auf das Photovoltaik-Speicher-Programm der Staatsregierung, das Programm BioKlima zur Förderung von Hackschnitzel- und Pelletheizungen, auf die neue bayerische Wasserstoffstrategie und kündigte an, "die ganze Bioökonomie-Strategie" neu aufzusetzen, damit künftig verstärkt nachwachsende anstelle von fossilen Rohstoffen eingesetzt werden. Einen Viertel des Heizwärmebedarfs soll in den nächsten Jahrzehnten über Geothermie abgedeckt werden: "Der gesamte Süden Bayerns sitzt quasi auf heißem Wasser", sagte der Freie-Wähler-Chef-

Eng begleiten soll die Umsetzung von Energiewende und Klimaschutzmaßnahmen die neue Landesagentur für Energie und Klimaschutz, die das Kabinett vergangene Woche auf den Weg brachte. Sie soll laut Staatskanzlei "als Kompetenz- und Beratungsstelle fungieren, wirkungsvoll informieren und motivieren", um die Akzeptanz für Energie- und Klimaschutz in der Bevölkerung weiter zu steigern. Zudem soll sie alle für die Energiewende relevanten Akteure besser vernetzen.

Grüne: "Windkraftverhinderungsgesetz" abschaffen

Die Grünen-Landtagsfraktion stellt Aiwangers Energiepolitik schon jetzt ein schlechtes Zeugnis aus: Sie sei "mutlos, planlos, ambitionslos", kritisiert beispielsweise Grünen-Energieexperte Martin Stümpfig. Der Freistaat verliere bei den erneuerbaren Energien den Anschluss an die anderen Bundesländer.

Und Fraktionschefin Katharina Schulze mahnte kürzlich im Landtagsplenum, die Energieversorgung in Bayern müsse bezahlbar, sicher und erneuerbar sein: "Deswegen braucht es die Stromleitung vom Norden in den Süden und den Ausbau der erneuerbaren Energien in Bayern. Dafür muss das Windkraftverhinderungsgesetz 10 H endlich weg."

SPD beklagt mangelnde Planungssicherheit

Auch SPD-Energie-Expertin Annette Karl zweifelt an, dass die Pläne der Staatsregierung die Stromproduktion aus erneuerbarer Energie ausreichend voranbringen werden. "Alle seriösen Klima- und Energie-Experten sind sich einig, dass Bayern als Flächenland die Windkraft nicht weiter blockieren darf", betonte sie. "Nur mit Photovoltaik werden die Energiewende und damit die Klimaneutralität nicht funktionieren." Dass hier weiterhin eine Form der erneuerbaren Energien ausgespart werde, führe nur dazu, "dass Bayern irgendwann Strom importieren muss - der dann vermutlich auch nicht aus erneuerbaren Quellen stammt".

In einer Landtagsdebatte warf sie Aiwanger vor drei Wochen in Abwesenheit eine "erratische Politik" vor: "In Berlin, im Bundesrat, ist er für Stromtrassen, in Bayern eher dagegen." Mal seien Gaskraftwerke die Lösung aller Probleme, mal Blockheizkraftwerke auf jedem Bauernhof, mal Stromimporte aus Frankreich und dem Osten, also Kohle und Atom. "All das ist das Gegenteil von Planungssicherheit."

FDP-Fraktionschef Hagen attackiert Aiwanger

Als scharfer Aiwanger-Kritiker profiliert sich derzeit FDP-Fraktionschef Martin Hagen: "Der amtierende Wirtschaftsminister ist ein erklärter Gegner der Stromtrassen, die wir dringend brauchen, um eine sichere und vor allem auch bezahlbare Stromversorgung zu gewährleisten", sagte er im Landtag. In der "Münchner Runde" beklagte Hagen kürzlich zudem, Aiwanger wisse, dass diese Trassen kommen müssten, tue jetzt aber so, als sei dies noch zu verhindern.

Hagens Urteil über Aiwanger als Wirtschaftsminister fällt vernichtend aus: "Für mich ist er der falsche Mann zur falschen Zeit im falschen Amt." Die Debatte nach der ersten Regierungserklärung eines Freie-Wähler-Politikers in der Geschichte des Freistaats verspricht also turbulent zu werden.

Audio: 10H-Regel verhindert laut Kritikern Erneuerung alter Windräder