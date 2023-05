Aiwangers Drag-Kritik: Piazolo fordert "Ruhe und Augenmaß"

Am "Sonntags Stammtisch" wurde Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) mit der Kritik seines Parteivorsitzenden Hubert Aiwanger konfrontiert, der in der vergangenen Woche mit Äußerungen zu einer in München geplanten Drag-Lesung für Kinder für Aufsehen sorgte. Aiwanger wählte dabei drastische Worte: "Kleinkinder mit solchen Themen in dieser Form zu konfrontieren ist Kindswohlgefährdung", twitterte der stellvertretende Ministerpräsident. "Ein Fall fürs Jugendamt!"

Darauf angesprochen forderte Piazolo "Ruhe und Augenmaß bei solchen Dingen". Er äußerte Unverständnis über die Aufregung rund um die Lesung mit einem Dragking und einer Dragqueen: "Im Jahr vorher haben die beiden auch gelesen und es gab keinen Shitstorm." Er glaube, "wir tun uns als Gesellschaft leichter, wenn wir diese Themen nicht hoch emotionalisieren und kontrovers diskutieren." Darauf hingewiesen, dass er das mit seinem Parteivorsitzenden besprechen solle, antwortete er: "Das tue ich auch."

Piazolo räumt beim Lehrkräftemangel ein: "Es sind zu wenig"

Auf den Lehrkräftemangel angesprochen, entgegnete Piazolo zuerst, dass es in Bayern "so viel Lehrkräfte wie noch nie" gebe. Doch er räumte ein, dass es auch "so viele Herausforderungen wie noch nie" gebe – angesichts dessen seien es tatsächlich "zu wenig."

Von Stammgast Christian Neureuther darauf angesprochen, dass es laut Bayerischem Lehrerinnen- und Lehrerverband (BLLV) 4.000 unbesetzte Stellen gebe, entgegnete der Kultusminister schlicht: "Das stimmt nicht." Er mahnte zudem, man dürfe das deutsche Schulsystem "nicht schlechtreden". Zu den von Piazolo genannten Herausforderungen gehört auch die steigende Zahl von geflüchteten Kindern an den Schulen.

Trinkwalder: Integration "ein hartes Stück Arbeit"

So wurde am "Sonntags Stammtisch" auch über die Ergebnisse des jüngsten Flüchtlingsgipfels diskutiert. Die Sozialunternehmerin Sina Trinkwalder beschäftigt in ihrer Textilfirma Menschen aus 25 Nationen. Sie kritisierte, dass es Geflüchteten zu schwer gemacht werde, in Deutschland Arbeit zu finden. Abschlüsse aus dem Ausland würden in Deutschland viel zu oft nicht anerkannt – so kenne sie unter anderem einen geflüchteten Englischlehrer aus Syrien, der in Deutschland nicht an einer Schule unterrichten dürfe – trotz Lehrermangel.