Aiwanger zu Ukraine-Krieg: Gas-Embargo wäre "ein Desaster"

Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges "tun weh", so Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) – trotz des überschaubaren Handelsvolumens mit Russland und der Ukraine. Von den steigenden Energiepreisen seien nicht nur energieintensive Branchen wie Stahl, Glas und Keramik betroffen, sondern weitere Bereiche. Darunter besonders die Baubranche, die abhängig ist von Zement, Baustahl und Holz aus Russland. Das "Häusle bauen" werde dadurch teurer, wie der Minister am Donnerstag vor dem Wirtschaftsausschuss sagte.

Bisher keine Auswirkungen auf Arbeitsmarkt

Der Krieg und seine Auswirkungen hätten zu einer geringeren Wachstumsrate und zu höherer Inflation geführt. "Gott sei Dank", sagte Aiwanger, "ist die Arbeitslosigkeit nicht negativ beeinflusst und wir sind weiterhin in Vollbeschäftigung." Aber sollte Russland die Gaslieferungen nach Bayern einstellen, wäre das ein Desaster, so der Minister. Für den Kostenzuschuss für energieintensive Betriebe, den die Bundesregierung plant, mahnte Aiwanger Tempo an. Bayern stehe "Gewehr bei Fuß", um bei den Wirtschaftshilfen nachzubessern.

Aiwanger geht aber nicht davon aus, dass das nötig sein wird – anders als in der Corona-Pandemie. Er fordert in Richtung Bund weitergehende breite Entlastungen durch Senkung der Strom- und Einkommenssteuer.

Opposition mahnt Versorgungssicherheit an

Die Regierungsfraktionen forderten bei der Debatte im Ausschuss mehr Regionalität in der Energieerzeugung und bei Lebensmitteln. Die Oppositionsfraktionen mahnten die Energieversorgungssicherheit an. Von AfD und FDP wurden Zweifel geäußert, dass der Windkraftausbau dafür ausreicht. SPD und Grüne forderten mehr Tempo beim Ausbau der regenerativen Energien.