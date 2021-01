Aiwanger zu Corona-Hilfen: "Es muss vereinfacht werden"

Für Unternehmer ist es aktuell noch sehr schwierig, Corona-Hilfen zu beantragen. Das hat Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger im Rundschau-Magazin des BR-Fernsehens betont. "Es ist mittlerweile schon mehr Durchblick da als noch vor ein paar Tagen. Wir haben den Steuerberatern auch genau gesagt, welche Dinge verändert werden müssen", sagte Aiwanger. "Aber es ist natürlich hochkomplex. Es wird alles aufeinander angerechnet. Darum kennt sich am Ende fast keiner mehr aus."

Aiwanger: Deckelung der Hilfen besonders problematisch

Auch dauert es häufig sehr lange, bis die Gelder fließen. Laut Aiwanger liegt das daran, dass der Bund die Auszahlungsprogramme mit Verzögerung liefere. Besonders problematisch sei die Deckelung der Hilfen. Dies sei der Fall, wenn Unternehmer einen KfW-Kredit und Hilfen beantragt hätten.

"Da gab es diese Deckelungen mit einer Million Euro, dann vier Millionen Euro. Aber für viele Betriebe, die über Monate hinweg jetzt nur eingeschränkt arbeiten konnten, reicht irgendwann dieses Geld nicht mehr. Und das muss die EU uns erst wieder erlauben, dass wir mehr Geld als vier Millionen auszahlen", sagte Aiwanger. Man hoffe, dass diese Erhöhung über die vier Millionen hinaus in dieser Woche noch kommt.

Sollten Bund und Länder am Dienstag eine Verlängerung des Lockdowns beschließen, brauche es auch höhere Gesamtsummen, die an die Unternehmen ausbezahlt werden könnten, forderte Aiwanger: "Wir können nicht monatelang die Wirtschaft lahmlegen und sagen, wir gehen mit den Hilfsprogrammen vom Herbst letzten Jahres ran."

Aiwanger gegen weitere Verschärfung des Lockdowns

Aiwanger sagte in dem Interview, er hoffe, dass es bei den gegenwärtigen Maßnahmen bleibt. Es sei schlimm genug, was jetzt alles verboten sei. "Ich hätte kein Verständnis dafür, wenn jetzt weiter verschärft würde."

In puncto Homeoffice sieht Aiwanger die Unternehmen auf einem guten Weg. "Ein bisschen Luft nach oben ist noch. Aber kein Betriebsinhaber wird noch Leute ohne Not in die Firma holen, wenn er dasselbe von zu Hause auch erledigen kann."