Aiwanger zieht Energie-Bilanz - und erntet Kritik

Man wolle Bayern bei den erneuerbaren Energien nach vorne bringen - mit diesen Worten fasste Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) am Montag den mehrmonatigen "Energie-Gipfel" zusammen. Dabei hatten sich Politiker, Wissenschaftler und Verbände auf Einladung der Staatsregierung getroffen, um gemeinsam nach Maßnahmen und Lösungen für die Umsetzung der Energiewende in Bayern zu suchen.

Aiwanger kündigte im Rahmen seiner Bilanz 300 neue Windkraftanlagen im Freistaat an. Photovoltaik soll ihm zufolge um 30 Prozent ausgebaut werden, darüber hinaus soll es "deutlich mehr Kraft-Wärme-Koppelung" geben.

Aiwanger will Windkraft besser verkaufen

Allerdings ist besonders die Windkraft innerhalb der Staatsregierung umstritten - weil die CSU an der sogenannten 10-H-Regel festhält. Diese besagt, dass der Abstand von Windkraftanlagen zur nächsten Wohnbebauung mindestens das Zehnfache der Höhe betragen muss. Aiwanger bedauerte die Regel am Montag erneut. Allerdings seit deren Abschaffung momentan nicht durchsetzbar, ergänzte er mit Blick auf den Koalitionspartner CSU.

Durch Gespräche mit den Bürgern vor Ort will Aiwanger dennoch erreichen, dass die Windkraft im Freistaat an sinnvollen Standorten ausgebaut werden kann. Denn wenn die betroffenen Gemeinden zustimmen, kann die 10-H-Regel umgangen werden. Laut Aiwanger sollen Anwohner in die Anlagen investieren und in Bürgerentscheiden über den Bau abstimmen können.

Grüne: "Man will es allen recht machen"

Martin Stümpfig, energiepolitischer Sprecher der Landtags-Grünen, hält das alles für nicht ausreichend. "Man will es allen recht machen, aber das wird nicht funktionieren", sagte Stümpfig. Es brauche mehr als nur zusätzliche Förderprogramme. Photovoltaik-Anlagen sollten bei bei Neubauten verpflichtend installiert und auf sämtlichen bayerischen Schuldächern angebracht werden, erklärte der Grünen-Abgeordnete.

Auch SPD-Umweltpolitiker Florian von Brunn verlangt größere Anstrengungen - etwa beim Sparen von Energie. Auf Twitter erklärte von Brunn, offenbar habe nicht einmal die bayerische Industrie verlässliche Daten darüber, wie die Staatsregierung die Strom-Lücke nach der Abschaltung des letzten AKW bis 2022 schließen wolle. Grüne und SPD fordern zudem das sofortige Aus für die 10-H-Regel.

Naturschützer fordern Solarpflicht

Beim Bund Naturschutz (BN) hätte man sich ebenfalls weitreichendere Maßnahmen gewünscht. Als Beispiele nannte der bayerische BN-Vorsitzende Richard Mergner eine Solarpflicht auf allen Gebäuden, den Umstieg auf öffentliche Bahnen und Busse sowie ein Tempolimit im Verkehr. Mergner warnte vor verlorenen Jahren - und erneuerte seine Forderung nach einem bayerischen Klimaschutzgesetz.

Vorab hatte auch der Verband der bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft (VBEW) Kritik an den Gesprächen geäußert. Laut VBEW ist es bis zu einem stimmigen Energiekonzept in Bayern noch ein weiter Weg.