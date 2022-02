Aiwanger will sofortige Erhöhung der Pendlerpauschale

Außerdem äußert sich Bayerns Wirtschaftsminister zu den steigenden Mieten in den Ballungsräumen. Man könne gar nicht so viel bauen, "wie der Zuzug in die Städte auffrisst", so Aiwanger. Zudem beklagt er die massiven Verteuerungen in der Baubranche und bei den Baumaterialien. BayernSPD-Vorsitzende Endres spricht sich für eine Verschärfung der Mietpreisbremse aus, sagt aber ebenfalls: "Wir müssen bauen, bauen, bauen". Wirtschaftsweise Veronika Grimm gibt dagegen zu bedenken, dass das Tempo beim Bauen nicht erreicht werden könne. Als Grund nannte sie die ausufernde Bürokratie. Bei allen Versprechen: Die Politik müsse erstmal glaubhaft, dass sie die Entbürokratisierung vorantreibt.