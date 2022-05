Aiwanger: "Werden am Ausbau der Windenergie nicht vorbeikommen"

Aiwanger: Bayerische Unternehmen wollen eigene Windräder bauen

Auch Wirtschaftsminister Aiwanger berichtete von einem Stimmungsumschwung bei erneuerbaren Energien, insbesondere in der Windkraft. Er habe Dutzende Anfragen von Unternehmern, die ein Windrad bauen wollten, um ihre Firma selbst mit erneuerbarer Energie versorgen zu können.

Zudem betonte auch Aiwanger die Einnahmemöglichkeiten für die Kommunen und sprach von 20.000 bis 40.000 Euro pro Windrad für die Gemeinde. Er zeigte sich davon überzeugt, dass die Debatte deshalb bald nicht mehr sein werde, wer ein Windrad bauen müsse, sondern wer Grundstücke mit passendem Abstand zur Bebauung habe, um dort ein Windrad errichten zu können.

Debatte um aufgeweichte 10H-Regel

Beim Thema Abstand appellierte die Grünen-Politikerin Badum noch einmal für eine vollständige Abschaffung der 10H-Regelung in Bayern. Die "halbgare 10H light-Regel" reiche nicht aus, so Badum. Das aktuelle Konzept der bayerischen Staatsregierung mache auf sie folgenden Eindruck: "Wir hätten gerne, dass der Wind da weht, wo wir es politisch für opportun halten, also bei Industriegebieten, Gewerbegebieten und entlang der Autobahnen." Auch sie sei ein großer Fan von Windrädern entlang der Autobahnen, aber man sollte die Windräder da aufstellen, wo der Wind wehe, so die Grünen-Politikerin.

Der bayerische Wirtschaftsminister betonte dagegen die Vorzüge der neuen Regelung. Bereits mit 1.000 Metern Abstand zur Bebauung könnten in Zukunft Windräder im Freistaat gebaut werden. Außerdem werde man zeitnah mit den sogenannten Planungsregionen in Gespräche gehen, um neue Windvorrangflächen zu finden und Windausschlussgebiete zu reduzieren. Dies werde gemeinsam mit den Bürgermeistern und Landräten vor Ort gemacht. Nur so könne man die Bürgerinnen und Bürger einbinden und Widerstand verhindern.