Aiwanger verteidigt Wahl-Tweet: "Schlichtweg keine Exit Polls"

Gestern sprach Hubert Aiwanger noch von einem "Missgeschick". Heute will er nach Recht und Gesetz gehandelt haben: Da er "schlichtweg keine Exit Polls" getwittert habe, habe er auch nicht gegen das Bundeswahlgesetz verstoßen, sagte Aiwanger BR24.

Als "Exit Poll" bezeichnet man repräsentative Befragungen, die Meinungsforscher direkt nach der Stimmabgabe der Wähler machen, um daraus für 18.00 Uhr erste Prognosen des Wahlergebnisses abgeben zu können. Das Bundeswahlgesetz verbietet, Ergebnisse von Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe noch vor Ablauf der Wahlzeit zu veröffentlichen - bei einem Verstoß droht eine Geldbuße von bis zu 50.000 Euro.

Dies trifft laut Aiwanger auf die von ihm getwitterten Zahlen ausdrücklich nicht zu. Auf welche Weise die Zahlen stattdessen zustande gekommen waren, sagte der Wirtschaftsminister nicht. Er verwahrte sich aber gegen den Verdacht, sie frei erfunden zu haben: "Sie wurden mir von einer Person geschickt mit der Überschrift 'Forschungsgruppe Wahlen'."

Bundeswahlleiter prüft Tweet

Inzwischen prüft der Bundeswahlleiter den Vorgang. Er selbst habe um diese Prüfung gebeten, sagte Aiwanger dem BR. Der Minister verteidigt sich auch mit Hinweis darauf, dass Medien am Wahltag nur aufgrund einer Selbstverpflichtung keine Umfragen mehr veröffentlichten. Dies gelte nicht unbedingt auch für ihn.

Der Parteichef, der zugleich Spitzenkandidat der Freien Wähler war, hatte die Zahlen am Nachmittag des Wahlsonntags getwittert. Wenig später wurde der Tweet gelöscht. Am Tag darauf sprach Aiwanger von einem "Missgeschick". Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) bezeichnete die Veröffentlichung in Verbindung mit einem Wahlaufruf als "zutiefst unanständig" und forderte Aiwanger auf, sich zu entschuldigen.

SPD fordert Entlassung Aiwangers

CSU-Generalsekretär Markus Blume warf dem Koalitionspartner "Wahlmanipulation" vor. Auch aus Aiwangers eigener Partei kam Kritik: Fraktionsgeschäftsführer Fabian Mehring nannte den Tweet "nicht clever".

Die SPD-Fraktion im bayerischen Landtag will Ministerpräsident Söder nun in der Plenarsitzung am Mittwoch auffordern, seinen Wirtschaftsminister und Stellvertreter zu entlassen. "So ein unwürdiges Verhalten fällt auf den Freistaat Bayern zurück", sagte Fraktionschef Florian von Brunn.