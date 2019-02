Aiwanger verteidigt sein "Nein" zu Flutpoldern

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger lehnt Flutpolder an der Donau weiter ab. Bei seinem Besuch im Regensburger Presseclub plädierte er am Donnerstagabend für alternative Konzepte. Er setze beim Thema Hochwasserschutz auch auf dezentrale Maßnahmen abseits der Flüsse.

Aiwanger: Polder helfen Deggendorf und Passau nicht

Der Bau von Poldern bei Regensburg sei laut Aiwanger zu teuer, richte vor Ort einen riesigen Schaden an und helfe Deggendorf und Passau nichts. Aiwanger will stattdessen 20 Millionen Euro unter anderem in dezentrale Rückhaltebecken investieren. Laut Aiwanger gibt es bei Starkregen und Schneeschmelze Schäden im Hinterland. Er wolle mehr Geld investieren, um Ortschaften wie Simbach am Inn gezielt zu schützen. Hier gab es 2016 eine Hochwasser-Katastrophe. Flutpolder würden in solchen Fällen gerade nicht helfen.

Aiwanger: Flutpolder viel zu teuer

Bis allerdings jedes Dorf diesen dezentralen Hochwasserschutz hat, könne es Jahrzehnte dauern, so Aiwanger. Polder an der Donau hält er für ein Milliardenprojekt, das letztlich nicht realisierbar sei. Das bayerische Kabinett hatte Mitte Januar beschlossen, den Bau möglicher Flutpolder an der Donau doch noch nicht zu begraben.