Aiwanger verteidigt Prüfverfahren bei Corona-Hilfen

"Es wurde eine Bazooka versprochen, aber aktuell ist es noch eine Steinschleuder ohne Stein." - Das hat Ministerpräsident Söder kürzlich über die staatlichen Corona-Hilfen gesagt. Und mit dieser Kritik steht er nicht allein da: "Viel zu aufwendig, viel zu bürokratisch" kritisieren die Betroffenen. Wieso kommt nicht oder nur zögerlich an, was versprochen wurde? Liegt es am neuen Prüfsystem? - Ein Gespräch mit Bayerns Wirtschaftsminister und Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger.

Herr Aiwanger: Uns haben viele Anrufe von Betroffenen erreicht, die noch auf ihre Hilfen warten. Einer der Anrufer musste sogar seine Lebensversicherung vorzeitig auflösen. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie so etwas hören?

Hubert Aiwanger: Ja, das sind natürlich berechtigte Kritikfälle, die hier bei uns eintrudeln. Auf der anderen Seite muss man sagen: Der, der sein Geld schon bekommen hat, rührt sich nicht mehr. Gehört werden natürlich zu Recht nur noch die, die schimpfen. Wenn wir die Zahlen nennen: Bei der November-Hilfe sind jetzt 80 Prozent ausbezahlt, bei der Dezemberhilfe 60 Prozent. Die Soforthilfe geht jetzt los und die Überbrückungshilfe eins und zwei. Von der reden wir schon nicht mehr. Die sind schon rum ums Eck. Es muss sehr viel differenzierter ausbezahlt werden. Es soll schnell gehen und wir sollen nicht betrogen werden. Und das ist eben ein Zielkonflikt. Schnelligkeit und Sauberkeit in der Auszahlung - beides geht nicht.

Wer ist schuld daran, dass die Hilfen so schleppend ausgezahlt werden?

Hubert Aiwanger: Naja, Schuld? Wir haben im Frühjahr letzten Jahres mit der bayrischen Soforthilfe innerhalb von drei Tagen mit dem Auszahlen begonnen. Aber im Nachhinein haben wir festgestellt, dass viele Leute versucht haben, uns zu betrügen. Der Bund hat dann eben selber ein System aufgesetzt, das hoch komplex und hoch kompliziert und sehr sicher ist, aber damit eben langsamer ist. Und es muss über den Steuerberater beantragt werden. Früher hat ein Fax an die Regierung gereicht, und aufgrund dieser ganzen Sicherheitsvorkehrungen, die eingezogen worden sind, dauert eben alles jetzt länger.

Warum lassen Sie die Hilfesuchenden ihrer Anträge nicht einfach selbst stellen? Warum muss der Steuerberater zwischen geschaltet werden?

Hubert Aiwanger: Weil die Anträge mittlerweile so kompliziert sind, dass sie der Normalbürger gar nicht mehr oder in vielen Fällen nicht mehr richtig ausfüllen könnte. Dann hätten wir zig Rückfragen. Die Leute trauen sich dann nicht mehr an Eides statt unterschreiben und rufen dann sicherheitshalber mal irgendwo in einer Behörde an: Beim Bürgermeister beginnend, dann beim Landrat, dann bei der Regierung, dann beim Wirtschaftsministerium. Es wäre also ein volles Chaos, wenn jeder seine Anträge stellen dürfte. Stellen darf man nur die kleinen Summen bis etwa 5.000 Euro. Aber hier geht es ja teilweise um Summen in Millionenhöhe. Und da muss eben ein prüfender Dritter, ein Wirtschaftsprüfer, ein Steuerberater, vorher drüber schauen. Der ist dann für uns als Staatsregierung auch quasi ein bisschen der Leumund dafür, dass das auch stimmt, was dort steht, dass wir auch Abschlagszahlungen teilweise in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro überweisen können.

Für morgen hat Bundeswirtschaftsminister Altmaier 40 Verbände zu einem Wirtschaftsgipfel nach Berlin eingeladen. Was würden Sie denen sagen, wenn sie bei dem Treffen mit dabei wären?

Hubert Aiwanger: Ich würde auf alle Fälle darauf hinarbeiten, dass die Leute sehr schnell wieder ihr eigenes Geld verdienen dürfen. Denn es ist ja grotesk, wenn sie auf der einen Seite monatelang auf Hilfsgelder warten müssen und auf der anderen Seite ihre Läden nicht öffnen dürfen. Die Zahlen sinken und das ist ja die positive Botschaft. Und ich bin der Meinung, mit der FFP2-Maske müsste man auch jetzt im Einzelhandel weiter einkaufen können. Dann hätten wir diese Milliardenschäden dort gar nicht erst angerichtet.

Sie haben ja kein Geheimnis daraus gemacht, dass Sie die Geschäfte gerne schon früher wieder aufmachen wollen. Warum können Sie sich da nicht durchsetzen?

Hubert Aiwanger: Weil eben wohl die Virologen in Berlin den längeren Hebel haben. Und wenn die Ministerpräsidenten sich dann mit der Kanzlerin treffen und es werden dann alle verschiedenen Mutanten dort durch diskutiert - ja, dann sitzt wohl der Schock in den Gliedern. Vielleicht auch teilweise zurecht. Ich will die Dinge ja gar nicht herunterspielen. Es ist ja nicht zu spaßen, wenn auf tschechischer Seite die Inzidenzien teilweise bei tausend sind. 20 Mal so hoch wie bei uns. Aber trotzdem glaube ich, wo bei uns in ordentlicher Art und Weise mit der guten FFP2-Maske in den Schuhladen zum Einkaufen gegangen werden könnte - da sehe ich eigentlich die Möglichkeit, dort zu öffnen. Die Virologen sehen hier nur die große europäische Weltkarte. Aus Sicht des Virologen ist eben die Sicherheit ganz oben und aus Sicht des Ökonomen, der muss eben auch schauen, wo die Betriebe bleiben. Und die gehen den Bach runter, wenn wir nicht öffnen.

Von der bedrohten Wirtshauskultur bis zum gestutzten Mittelstand. Glauben Sie, Bayern wird nach dieser Pandemie ein anderes Gesicht haben?

Hubert Aiwanger: Es wird auf alle Fälle alles sehr viel digitaler sein. Und es wird alles besser durchorganisiert sein. Man wird sich überall besser anmelden und nicht mehr aufs Geratewohl zur Skipiste, zum Wandern, zum Einkaufen fahren, sondern man wird sehr viel mit Zeitslots machen, um die Besucherströme zu entzerren. Und man wird nach wie vor besser aufpassen, wenn man in größere Menschenmengen geht, um sich dort nicht zu infizieren. Mit was auch immer. Es gibt ja nicht nur Corona, es gibt ja auch die normalen Influenza-Wellen und so weiter.

Schauen wir noch auf ein anderes Thema, die Kontrollen an den Grenzen zu Tirol und Tschechien. Welche Auswirkungen werden diese Kontrollen Ihrer Einschätzung nach auf die bayerische Wirtschaft haben?

Hubert Aiwanger: Das wird sich erst in ein, zwei Tagen zeigen. Bis Dienstag dürfen die Leute ja noch die Grenze überschreiten, wenn sie vom Arbeitgeber eine Bescheinigung haben, dass sie dort auch wirklich arbeiten. Und dann hoffe ich auf möglichst pragmatische Lösungen. Dass wir eben nicht beispielsweise einen Automobilzulieferer dicht machen, nur weil er seine tschechischen Staplerfahrer nicht rüber lassen darf. Aber wir müssen auch sagen, dass massiv die Bevölkerung an uns herangetreten ist: "Macht doch endlich die Grenzen dicht. Ihr schleppt ja ständig die Mutationen ein, und wir haben dann in den Grenzlandkreisen 200er und 300er-Inzidenzien." Wenn man dann dicht macht, dann heißt es natürlich: "Was macht Ihr da für einen Unsinn." Also ich glaube, wir müssen sehr genau hinschauen und den normalen Arbeiter, die normale Arbeiterin mit einem negativen Corona-Test, die müssen wir rüber lassen.