Aiwanger verteidigt Koalitionsvertrag

Sie sind angetreten um sich um die Probleme der Bürgerinnen und Bürger zu kümmern - vor allem im ländlichen Raum. Die Freien Wähler und ihr Chef Hubert Aiwanger haben im Wahlkampf immer wieder ihr Ziel betont, die CSU "auf die richtige Spur" zu bringen. Jetzt steht der Koalitionsvertrag, aber bei den so umworbenen Bürgern im ländlichen Raum bleiben Zweifel, ob sich etwas ändert. Das zeigt sich in der BR Fernsehsendung "jetzt red i" aus Roding in der Oberpfalz.

Aiwanger sieht sich bei Breitbandausbau in „politischer Falle“

Vor allem schnelles Internet wünschen sich die Bewohner des Landkreises. Hier haben sich in den letzten Jahren einige Firmen aus dem Technologiebereich niedergelassen - sie brauchen die Anbindung unbedingt. Die Kommunen hätten bereits viel investiert, aber es komme nichts zuhause an, so der Tenor in Roding. Eine konkrete Zusage, bis wann flächendeckend schnelles Internet verfügbar sein wird, gibt Hubert Aiwanger in der Sendung nicht - nur die Aussicht auf einen Versuch: „Man muss es garantieren und man muss es probieren (…) denn sonst ist der Ofen hier aus.“ Es sei in der Vergangenheit verpasst worden, Versorgungsstandards zu definieren.

"Die Telekommunikationsbranche nutzt den Druck der Öffentlichkeit auf die Politik aus, liefern zu müssen. Damit treiben die ihre Preise hoch und der Steuerzahler kann immer mehr Milliarden hinkippen. Wir sind hier in einer politischen Falle, weil die Weichen falsch gestellt wurden." Hubert Aiwanger, Freie Wähler

FDP bezeichnet Koalitionsvertrag als "Weiter so"

Beim Breitbandausbau habe die Regierung in den letzten Jahren „komplett geschlafen“, kritisiert der Vorsitzende der FDP-Fraktion im Landtag Martin Hagen. Und er glaubt nicht, dass sich durch die neue Koalition, die er scherzhaft „Spezi-Koalition“ nennt, etwas in Bayern ändern wird - weder beim Breitbandausbau, noch bei anderen Themen. Der Koalitionsvertrag sei ein „Weiter so“.

"Der Koalitionsvertrag wie er jetzt ist, ist der Vertrag wie ihn der Herr Söder auch geschrieben hätte wenn er den Herrn Aiwanger nicht an seiner Seite gehabt hätte. Das ist ein Weiter So, ein Vertrag, in dem vor allem die Begriffe 'fortsetzen' und 'weiterhin' vorkommen." Martin Hagen, FDP

Dem widerspricht Aiwanger mehrfach in der Sendung. "Die CSU hat geschluckt bei diesem Koalitionsvertrag", sagt er und nennt als ein Beispiel, dass die Planungen für die 3. Startbahn am Münchner Flughafen für fünf Jahre pausiert werden. Das sei besser, als wenn in fünf Jahren bereits gebaut werde. "Solange wir mitregieren, wird nicht gebaut", so Aiwanger. "Mehr war nicht drin."

Maßnahmen gegen Höfesterben und Wirtshaussterben

Mit Hubert Aiwanger steht nun ein aktiver Landwirt in der Regierungsverantwortung. Ein Biolandwirt äußert bei "jetzt red i" die Hoffnung, dass die Freien Wähler aktiv das Höfesterben beenden. Hier gibt sich Aiwanger zuversichtlich. In den nächsten fünf bis sieben Jahren soll sich der Anteil an ökologisch bewirtschafteter Fläche in Bayern verdoppeln. Der „Schlüssel für mehr Bio“ sei eine Öffnung des Absatzmarktes, so Aiwanger. Er könne sich beispielsweise "Milchtankstellen auch beim Edeka" vorstellen. Auch für die Sorgen eines Gastwirtes wegen des Wirtshaussterbens in Bayern hat Aiwanger eine Lösung. Er verspricht ein Förderprogramm für Wirtshäuser und deutlichen Bürokratieabbau.

"Auch auf die Gefahr hin, dass ich Wirtschaftsminister werde und dann hier liefern muss: (…) Ich sage Ihnen offen, dass wir die Pläne für einen Bürokratiecheck bereits in der Schublade haben. Der muss an der Wand hängen, wie das Jugendschutzgesetz. Was der Wirt alles zu erfüllen hat. Wenn dann der Kontrolleur kommt, wird abgehakt. Und nicht dass der mit Themen kommt, von denen du noch nichts gehört hast." Hubert Aiwanger, Freie Wähler

Bisher ist noch nicht offiziell bestätigt, dass Aiwanger Wirtschaftsminister wird, immer wieder macht der Chef der Freien Wähler jedoch entsprechende Anspielungen bei „jetzt red i“. So oder so ändere sich für ihn durch die Rolle aber nichts, sagte Aiwanger: "Ich schau nicht in der Früh in den Spiegel und sage ich bin ein toller Hecht. Ich will Bürger bleiben, auch wenn ich Minister werden sollte."

Keine Garantie für Rodinger Krankenhaus

Einige Bürger in Roding machen sich außerdem Sogen, dass ihr Krankenhaus geschlossen werden könne. Sie erinnerten den Chef der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, an sein Wahlkampfversprechen, dass kein kommunales Krankenhaus geschlossen werden soll. Eine Garantie für den Fortbestand der Klinik in Roding konnte Aiwanger allerdings nicht geben.

Es handelt sich um eine von drei ehemaligen Landkreiskliniken, die an einen privaten Träger verkauft wurden. Die finanzielle Ausstattung der Häuser sei kritisch, so Aiwanger. Dennoch wolle er so viele kommunale Kliniken wie möglich erhalten. Auf Privatkliniken hätte die Politik aber so gut wie keinen Einfluss.