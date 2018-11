Aiwanger verteidigt Ablehnung von Flutpoldern

Die Frage nach den Flutpoldern gefällt dem neuen Wirtschaftsminister nicht wirklich. Zum Schluss seines ersten großen Presseauftritts, muss Hubert Aiwanger erklären, warum er gegen einen geplanten Flutpolder im Landkreis Regenburg ist, dem Kreis, in dem seine Lebensgefährtin Landrätin ist. Dumm gelaufen, antwortet er: "Das ist jetzt dummerweise so, dass der dort liegt, wo meine Frau politisch zuständig ist."

Für die Freien Wähler sind die Polder wirkungslos

Fachlich hält Aiwanger den Polder in Regensburg und einen weiteren im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen für wirkungslos. "Den Deggendorfern und Passauern hilft das nichts mehr und deswegen habe ich, obwohl der Polder im Gebiet meiner Lebensgefährtin liegt, mir getraut zu sagen, der Polder gehört weg. Auch, um die politische Debatte zu beenden“, so Aiwanger.

Natürliche Versickerflächen contra Polder

Unterstützung liefert sein Staatssekretär: Roland Weigert war Landrat in Neuburg-Schrobenhausen - und auch dort wollen die Freien Wähler keine Polder mehr. Weigert argumentiert, dass es genügend natürliche Rückhalte- und Versickerflächen gebe und er attackiert den Deggendorfer CSU-Landrat Christian Bernreiter, weil dieser gegen die FW-Pläne sei: "Der Kollege Bernreiter muss sich aber über seine Position im Klaren sein. Er ist eben nicht nur Landrat von Deggendorf. Er ist Präsident des Bayerischen Landkreistages und deswegen muss er auch die Belange aller Landkreise im Auge haben.“

Mobilfunk, Windenergie und Landgasthäuser

Doch die Polder sind nicht das zentrale Thema. Aiwanger will seine erste Pressekonferenz nutzen, um einmal ausführlich auszubreiten, was ihm als Minister alles wichtig ist. Und so redet er über ein Förderprogramm zum Bau von Mobilfunkmasten in den ländlichen Regionen, Schafweiden unter Photovoltaikflächen und Windräder, die trotz der geltenden Mindestabstandsregel zu Wohnbebauung doch gebaut werden könnten. Er sieht eine Chance, "wenn Gemeinden über die kommunalen Versorger dieses Windrad selber errichten. Dass den Bürgern dieses Windrad selber gehört. Dann ist die Akzeptanz wieder höher, wie wenn ein auswärtiger Investor kommt.“ Ein Herzensanliegen ist ihm offenbar die Förderung der Landmetzgereien und der Landgasthäuser. Aiwanger will das traditionelle Wirtshaus erhalten. Für Modernisierung von Küchen oder Toiletten soll es Fördergelder geben. Es gehe darum, zu retten, was zu retten sei, sagt der Minister und freut sich, dass er jetzt endlich was machen kann. "Ist eigentlich ein Programm, das mir wirklich auf den Leib geschneidert ist. Ist ein Thema, dass ich seit Jahren vor mit her trage und bin an dieser Stelle jetzt zumindest zu einem kleinen Teil an einem Ort meiner Wünsche angekommen.“

Wenig Gedanken zu Audi, BMW oder Siemens

Zur Großindustrie, den High-Tech-Unternehmen, der Automobilindustrie oder auch zu Start-ups fällt dem neuen Minister bei seinem ersten großen Aufschlag noch wenig ein. Zwar, so erzählt es Aiwanger, habe er schon viel telefoniert. Doch in seinem Eingangsstatement findet sich nur wenig zu Audi, Siemens oder BMW. Erst auf Nachfrage versichert er, dass da noch viel kommen werde. "Wir brauchen auch in der Forschung Ansätze für mittelständische Geschichten. Wir müssen ansetzen, überall dort wo die bayerische Wirtschaft Personalprobleme hat, weil es zu wenig Fachleute gibt. Ich habe natürlich auch schon mit großen Häusern telefoniert, auch mit den großen Autohäusern in Bayern.“