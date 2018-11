Aiwanger verspricht Politik "von unten nach oben"

Am Nachmittag hofft Aiwanger, auch als FW-Chef bestätigt zu werden.

Kritik der Basis am Koalitionsvertrag

Aiwanger wird angerechnet, dass er die Freien Wähler nach zehn Jahren Landtags-Opposition in die Regierung geführt hat. Andererseits musste sich der Freie-Wähler-Chef auch gegen Kritik wehren, weil einige Anliegen der Partei sich im Koalitionsvertrag nicht wiederfinden, etwa ein dauerhaftes Aus für die dritte Startbahn am Flughafen München - dafür gibt es lediglich einen fünfjährigen Planungsstopp. "Wir haben auch beim Thema der dritten Startbahn erreicht, was wir nur erreichen konnten. Mehr wäre nicht gegangen“, so Aiwanger. Klar sei aber, solange die FW mitregierten werde die dritte Startbahn nicht gebaut. Aiwanger: "Wir wollen das nicht. Wir brauchen das nicht."

Aiwanger reagiert außerdem auf Kritik, dass die Freien Wähler die Beauftragten der Staatsregierung nun nicht mehr kritisieren, sondern selbst welche stellen. "Was haben wir erreicht. Durchaus einiges“, sagte er und betonte: "Die Zahl der Bauftragten wird jetzt gesetzlich definiert. Wir haben wegverhandelt den Dienstwagen.“

Delegierte sehen Frage der Regierungsbeauftragten kritisch

Unter den Delegierten wird die Haltung zu den Beauftragten aber tatsächlich kritisch gesehen. So erklärte Klaus Förster vom Bezirksverband Oberfranken: "Gefallen tut mir dieser Stil nicht. Das muss ich sagen und da bin ich nicht alleine. Aber man kann’s sagen und das offene Wort gilt ja bei den Freien Wählern noch wie vor.“ Ähnlich äußerte sich der ehemalige Landtagsvizepräsident Peter Mayer, der jetzt nicht mehr im Parlament sitzt. Er berichtet von Kritik wegen der Flutpolder und der Regierungsbeauftragten. "Das sind jetzt die Poldergeschichte und die Beauftragtensache, die kommt nicht überall gut an.“