Aiwanger und Söder - zwei Alphatiere im Ring

Noch vor ein paar Wochen waren sich Markus Söder und Hubert Aiwanger ziemlich fremd. Im Wahlkampf, auf dem Gillamoos-Volksfest, sah der eine den anderen als politischen Chaoten oder Möchtegern-Großstrategen. Aiwanger machte sich über Söders Masterpläne lustig:

"Dann gibt's einen Masterplan Breitbrand, einen Masterplan Krankenhäuser und einen Masterplan Weltraum. Für alles haben’s Masterpläne und am Ende kommt ein Desaster raus. Ich sag also: Lieber Herr Söder, du bist kein Master, sondern ein Master of Desaster." Hubert Aiwanger auf dem Gillamoos

Söder riss dafür Witze über Aiwangers viele Parteifunktionen:

"Der Landesvorsitzende der Freien Wähler ist Vorsitzender der Bundes-Freien-Wähler, der Europa- Freien-Wähler, der Welt-Freien-Wähler und der Freien Wähler im Sonnensystem." Markus Söder auf dem Gillamoos

Nach spannungsreicher Vergangenheit blicken beide in eine gemeinsame Zukunft

Doch das Wahlergebnis veränderte alles. Seit Söder und Aiwanger miteinander regieren können, hat sich die Tonlage verändert: "Es geht ja nicht darum, ob man sich persönlich noch besser oder schlechter versteht", meinte Söder nach der ersten Tuchfühlung mit dem Freien Wähler Chef und ergänzte. "Ich respektiere jeden, der gewählt wird, der Erfolg hat. Es geht ja nicht darum ein Bier zu trinken."

Aiwanger selbst sieht eine gute Basis. Er und Söder, das kann was werden, meinte er nach nur drei Stunden Sondierungsgesprächen: "Also ich kann mit ihm vielleicht am Ende besser, als ich im Vorfeld befürchtet hatte." Hubert Aiwanger hat mit Söders Handynummer auch schon das, was politische Partner als Zeichen des Vertrauens austauschen.

Zwei Alpha-Tiere in Lauerstellung

Dennoch wirken Söder und Aiwanger wie zwei Alpha-Wölfe, die sich freundlich belauern, aber keinesfalls gewillt sind, sich dem anderen unterzuordnen. Der Politikwissenschaftler Heinrich Oberreuter sieht Aiwanger gut gerüstet, um mit Söder das Regierungsrudel anzuführen.

"Also zumindest ist der Alpha-Aiwanger gewarnt. Er weiß schon um die Erdrückungskraft, die in Söderschen Umarmungen liegen kann." Heinrich Oberreuter im BR.

Beide sind ehrgeizig

Mit Söder und Aiwanger werden wohl bald zwei marschieren, die einiges vereint. Beide sind ehrgeizig. Beide wollten immer schon an die Spitze. Aiwanger ist bauernschlau, Söder mit fast allen Wassern gewaschen. Ihre gemeinsame Basis ist professioneller Pragmatismus. So sagte Söder: "Das war ein atmosphärisch sehr gutes Gespräch. Es war von großer Ernsthaftigkeit geprägt. Wenig Ideologie, sondern orientiert an der Sache." Und Aiwanger: "Beide müssen auch für Ihre Partei, für Ihre Fraktion die Dinge ins Trockene bringen. Und da sind wir uns durchaus der Sache bewusst, dass hier für persönliche Rivalitäten kein Platz ist und die sind auch gar nicht nötig. Ich muss nicht gegen ihn brillieren."

Söder denkt schon an die nächste Wahl

Darum dürfte beide Männer auch immer eine Portion Misstrauen umwehen. Schließlich denkt Söder schon an die nächste Wahl - und die will er wieder für die CSU gewinnen, damit er keine Aiwangers oder andere mehr braucht: "Mein Ziel ist ja 2023", sagte Söder nach der ersten Fraktionssitzung der CSU. Und darum bleibt Söder schon vor der politischen Eheschließung distanziert. Zuviel Zugeständnisse will er nicht machen: "Es gilt ja der Grundsatz: Drum prüfe wer sich ewig bindet."

Aiwanger will Söder auf seinen Hof einladen

Aiwanger will sich nicht zu billig verkaufen. Und dazu gehört auch, dass Söder ihm entgegen kommen muss - auch auf seinem Hof in Niederbayern. Das, sagt Aiwanger, "wird irgendwann nicht zu vermeiden sein". Irgendwann werde Söder vorbeikommen müssen.

Dabei weiß Aiwanger vielleicht noch nicht, dass Söder das gar nicht vorhat. Bilder mit Hubert, Bauernhof und Misthaufen, das kann sich Markus Söder im Moment noch nicht vorstellen.