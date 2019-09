Aiwanger und der Tourismus in Garmisch-Partenkirchen

In gut 2.000 Meter Höhe - auf der Aussichtsplattform Alpspix - haben sich die Freien Wähler über die Probleme und Chancen des Alpen-Tourismus informiert. Der boomt in der Region, mit mehr als fünf Millionen Übernachtungen pro Jahr. Tendenz steigend.

Die Folge sind überfüllte Straßen bis hin zum Verkehrskollaps, berichtet Anton Speer, der Landrat von Garmisch-Partenkirchen: "Wir müssen ein Parkleitsystem auf den Weg bringen. Es muss gewährleistet sein, dass die Rettungskräfte - Notarzt, Rotes Kreuz oder Feuerwehr - jederzeit die Möglichkeit haben, im Einsatz zu sein."

Verkehrssteuerung für nachhaltigen Tourismus

Derzeit sei ein Gesamtkonzept für den Verkehr in der Region in Arbeit, so Speer. Auch Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger sagt, dass die Verkehrssteuerung für nachhaltigen Tourismus eine große Bedeutung hat und hält Investitionen für notwendig. Geld müsse aufgebracht werden für Straßen, Tunnels, touristische Infrastruktur, für Seilbahnen und mehr.

Besucher nicht nur an wenigen Hotspots erwünscht

Außerdem will der für den Tourismus zuständige Minister Aiwanger touristische Infrastruktur auch dort fördern, wo derzeit noch weniger los ist, damit sich die Besucherströme nicht nur auf wenige Hotspots konzentrieren.