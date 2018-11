Aiwanger über Startbahn-Moratorium: "Mehr war nicht drin"

Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger sieht das fünfjährige Moratorium zum Flughafenausbau in München als Erfolg. "Solange wir mitregieren, wird nicht gebaut", sagte der künftige bayerische Wirtschaftsminister in der BR-Sendung "jetzt red i" in Roding. Zugleich machte er deutlich, dass ein endgültiger Stopp der Pläne für eine dritte Startbahn in den Koalitionsverhandlungen mit der CSU nicht durchsetzbar gewesen wären. "Mehr war nicht drin."

Dennoch ist das Projekt aus Aiwangers Sicht längerfristig verhindert, weil in dieser Legislaturperiode keinerlei Planungen erlaubt seien. "Die nächsten fünf Jahre wird kein Stein angefasst und kein Grundstück gekauft. Wenn die fünf Jahre rum sind und es sollte eine schwarz-gelbe Koalition kommen und die wollen dann wieder planen, dann ist ab heute mindestens zwölf bis 15 Jahre eine Startbahn verhindert."

Hagen widerspricht

Widerspruch kam von FDP-Fraktionschef Martin Hagen: "Es muss auch nichts geplant werden, die Baugenehmigung liegt vor und die wird auch in fünf Jahren noch gültig sein. Das heißt, Herr Aiwanger kann nur in der Zeit gewinnen, die er regiert."

Die CSU und die FDP sind für den Flughafenausbau. Die Freie Wähler kämpfen seit Jahren dagegen - im Koalitionsvertrag mit der CSU wurde festgeschrieben, dass die Startbahn-Pläne bis 2023 ruhen. Die Gegner des Flughafenausbaus in der Region hatten enttäuscht auf den Kompromiss reagiert. "Die Wahlkampfversprechen der Freien Wähler wurden nicht eingehalten", erklärte das Aktionsbündnis "aufgeMUCkt".

Aiwanger: "Ich will Bürger bleiben"

Dass Aiwanger künftig als stellvertretender Ministerpräsident in der Landespolitik agieren kann, spielte der Freie-Wähler-Chef herunter. Er sei jetzt jahrelang in der Politik - erst in den Landtag eingezogen, wiedergewählt, nochmal wiedergewählt, jetzt Minister. "Irgendwann bekommt diese Geschichte eine Normalität."

"Ich schau nicht in der Früh in den Spiegel und sag 'ich bin ein toller Hecht'. Ich will so bleiben, wie ich bin. Ich will Bürger bleiben." Hubert Aiwanger, Freie Wähler