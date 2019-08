Aiwanger teilt aus: Der harsche Ton des Ministers auf Twitter

Hubert Aiwanger reicht es: Der bayerische Vize-Ministerpräsident und Freie-Wähler-Chef mag nicht einfach zuschauen, wie er in sozialen Netzwerken attackiert wird. Aiwanger kontert - und geht dabei mit Kritikern nicht zimperlich um. Während sich Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auf Twitter mittlerweile staatsmännisch präsentiert und Antworten von Usern außer Acht lässt, führt Aiwanger zum Teil hitzige Debatten: ein Minister im Twitter-Nahkampf.

Entspricht eine Behauptung in einem Tweet aus Aiwangers Sicht nicht der Realität, geht er in die Offensive. Dabei verwendet er auch mal Formulierungen wie "Dummschwätzer" und "Du arroganter Schlaumeier". Oder er wirft Twitter-Nutzern vor, Mist zu erzählen, den "dicken Maxe" zu spielen oder blöd zu argumentieren. Manche User kritisieren diese Wortwahl: "Vielleicht sollten Sie sich wie ein Politiker benehmen und nicht wie ein unreifes Kind", schreibt beispielsweise ein Nutzer und ein anderer meint: "Von Herrschaften in gewissen Positionen erwarte ich mehr Souveränität."

Aiwanger will sich nicht "dumm anmachen lassen"

Der Freie-Wähler-Chef weist solche Kritik zurück. "Man muss sich nicht der Erwartungshaltung beugen, ein Politiker müsse sich in den sozialen Medien dumm anmachen lassen und soll dazu noch gequält lächeln", sagt er dem BR. Immer häufiger würden die Respektlosigkeit und Beleidigungen in sozialen Medien vor allem gegenüber Politikern und Menschen des öffentlichen Lebens beklagt. "Glaubt jemand, das wird besser, wenn der Beleidiger weiß, der Politiker steckt alles ein und lässt sich zum Watschenbaum machen? Nein!" Sich beleidigen zu lassen, ohne sich zu wehren, habe nichts mit Souveränität oder Würde des Amtes zu tun, sondern eher mit Angst vor der Eskalation und Wegducken.

Der Wirtschaftsminister sieht auch nach seinem Wechsel von der Oppositions- auf die Regierungsbank keinen Grund dafür, etwas an seinem Kommunikationsstil zu ändern. "Ich wähle meine Worte immer so, wie ich es auch bei einer realen Begegnung mit dem Gegenüber sagen würde."

"Keine moderne Litfaßsäule für Parteien"

Aiwanger twittert unter seinem persönlichen Account selbst. Das sei für Politiker aus strategischer Sicht sinnvoll, da es für Authentizität, Bürgernähe und Offenheit gegenüber modernen Kommunikationsmitteln stehe, sagt Kommunikationswissenschaftler André Haller von der Universität Bamberg. "Das bedeutet aber auch, dass man Gegenwind aushalten muss." Soziale Netzwerke seien keine moderne Litfaßsäule für Parteien, sondern dialogische Plattformen.

Generell zeige die Forschung, dass es eigentlich populistische und kleinere Parteien seien, die aggressiver und kontroverser kommunizieren. "Im Fall Aiwanger ist es komplexer", analysiert der Universitätsdozent. Beim Freie-Wähler-Chef vermische sich auf Twitter seine frühere Rolle als kantiger Oppositionspolitiker mit der jetzigen als Regierungsmitglied. "Natürlich kann auch Strategie dahinterstecken, also, dass Aiwanger bewusst den manchmal sehr direkten und ruppigen Kommunikationsstil der neuen Medien einsetzt."

Politik-Professor: Rhetorische "Nähe zum Dorfstammtisch"

Was passiert, wenn man sich mit Aiwanger auf Twitter anlegt, erlebte kürzlich auch der Münchner Politik-Professor Christoph Knill. Als er in einem Tweet den Dialekt des Vize-Ministerpräsidenten parodierte ("Ihr ormen Honseln om Lond"), lautete Aiwangers Antwort: "Typisch rassistische Arroganz gegen die dialektsprechende Landbevölkerung."