Aiwanger stellt sich in der BR Wahlarena Fragen des Publikums

Hubert Aiwanger macht keinen Hehl daraus: Nach der Landtagswahl am 14. Oktober möchte der Freie-Wähler-Chef mit der CSU über eine Koalition verhandeln - und danach der bayerischen Staatsregierung angehören. Was Bürgerinnen und Bürger von Aiwangers Ambitionen halten, welche Erwartungen und Fragen sie an ihn haben, erfährt er am Mittwochabend in der zweiten von vier BR Wahlarenen.

Nach der ersten Live-Sendung mit Grünen-Spitzenkandidat Ludwig Hartmann am Dienstagabend in Straubing stellt sich in der zweiten Wahlarena Aiwanger in Fürth den Fragen des Publikums. Nächste Woche folgen die Spitzenkandidaten der anderen beiden im Landtag vertretenen Parteien: am 9. Oktober Natascha Kohnen (SPD), einen Tag später Markus Söder (CSU).

Publikum stellt Fragen

In den BR Wahlarenen diskutieren jeweils 100 Bürgerinnen und Bürger mit den Spitzenkandidaten von CSU, SPD, Freien Wählern und Grünen: Welche Themen bewegen die Menschen am meisten? Welche Partei gibt ihnen welche Antworten? Was erwarten die Menschen in Bayern von der Politik? Was haben die Parteien in den letzten fünf Jahren im Maximilianeum erreicht? Ursula Heller und BR-Chefredakteur Christian Nitsche moderieren die einstündigen Live-Sendungen.

Debatte auf BR24 geht weiter

Im Anschluss an die Wahlarena am Mittwoch im BR Fernsehen werden auf BR24.de und auf der BR24-Facebookseite eine halbe Stunde lang Fragen aus dem Netz mit Hubert Aiwanger live diskutiert. Hier moderiert Franziska Storz.

Die Zuschauer haben die Möglichkeit, sich auf BR24.de, per Mail (unter der Adresse wahlarena@br.de) oder über Facebook und Twitter an der Diskussion zu beteiligen. Jede Live-Sendung ist nach der Ausstrahlung für ein Jahr in der BR Mediathek zu sehen.

Keine "Heimspiele" für die Politiker

Jede BR Wahlarena kommt dabei aus einer anderen Region - und keiner der Politiker erhält ein "Heimspiel": Der Oberbayer Hartmann wurde ins niederbayerische Straubing eingeladen, der Niederbayer Aiwanger ins mittelfränkische Fürth. Der Mittelfranke Söder diskutiert im oberbayerischen Bad Aibling mit Bürgerinnen und Bürgern, die Münchnerin Natascha Kohnen stellt sich in der Schwabenmetropole Augsburg den Fragen des Publikums.