Schneekanone "Hubsi": Eiskaltes Sudelfeld-"Zuckerl" für Aiwanger

1,9 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten Starkbierprobe und Nockherberg-Singspiel am Freitagabend live an den Bildschirmen, viele weitere riefen die Höhepunkte in der Mediathek ab oder schauten die Wiederholung am Samstag. Kurz, am Sonntag stand der Entschluss der Geschäftsführung des Skigebiets Sudelfeld fest, tatsächlich eine Schneekanone nach Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger zu benennen. Der habe sich "wahnsinnig eingesetzt für uns", sagt die Sprecherin Katarina Wallner zur Begründung, und man hört ihr den Spaß an, wenn sie am Telefon erklärt, diese Benennung habe sich der Wirtschaftsminister "als kleines Zuckerl" verdient.

Aiwanger: "Kein radioaktiver Abfall" aus der Schneekanone

Tatsächlich hatte sich Aiwanger dafür stark gemacht, die staatliche Förderung für Schneekanonen beizubehalten und hatte Kritik von Umweltschützern an dieser Entscheidung hart zurückgewiesen: "Jetzt schießt man sich im wahrsten Sinne des Wortes auf die Schneekanone ein", so Aiwanger im Dezember, die sei jetzt die Ursache allen Übels, aber "das ist ja kein radioaktiver Abfall, der da rausgeschossen wird aus dieser Kanone".

Kritik von Umweltschützern: Hoher Wasser- und Energieverbrauch

Umweltschützer kritisieren vor allem den hohen Wasser- und Energieverbrauch der künstlichen Beschneiung. Das private Forschungszentrum Eurac in Bozen wartet mit Zahlen auf: Alpenweit sind zeitweise mehr als 80.000 Schneekanonen in Betrieb und beschneien knapp 100.000 Hektar Skipisten.

Der Wasserverbrauch dafür liegt bei rund 280 Millionen Kubikmetern. Das entspricht in etwa der dreifachen Menge dessen, was München in einem Jahr verbraucht. Der Stromverbrauch erreicht rund 2.100 Gigawattstunden (eine Million Kilowattstunden). Das entspricht 500.000 Haushalten, in etwa dem Verbrauch von Nürnberg. Während in Südtirol über 90 Prozent der Pisten künstlich beschneit werden, ist die Lage in Bayern deutlich zurückhaltender: Hier sind es rund 26 Prozent der Skipisten.

Schneekanone Hubsi zwischen Walleralm und Speckalm

Derweil kommt es am Sudelfeld offenbar schon zu Begegnungen zwischen Skisportlern und der Schneekanone "Hubsi". "Bei besten Pistenbedingungen wurde 'Hubsi' im Bereich Walleralm und Speckalm von Skifahrern gesichtet. Ob es noch zu einer offiziellen Patenschaft von Hubert Aiwanger kommen wird, wurde von der Pressestelle Sudelfeld nicht bestätigt", heißt es in einer Pressemeldung des Skigebiets.

Grüne, Deutsche Umwelthilfe und Bund Naturschutz wird Schneekanone "Hubsi" vom Sinn künstlicher Beschneiung freilich so wenig überzeugen wie Aiwanger selbst das konnte. Und so wird bis zu einem Ende des Streits wohl noch viel Wasser die Pisten hinabfließen, wenn nicht Schneekanone "Hubsi" Kunstschnee daraus herstellt. Aber spätestens wenn die Alpenblumen blühen, ist das dann Schnee von gestern.