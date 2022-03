Aiwanger: Russische Gaslieferungen dürfen nicht versiegen

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat im BR Fernsehen erneut auf die Bedeutung der russischen Gaslieferungen hingewiesen. Sollten die Gaslieferungen versiegen, würde das die Industrie hierzulande innerhalb kürzester Zeit lahmlegen, und auch Privathäuser könnten nicht mehr mit Gas heizen, sagte Aiwanger in BR24 TV. "Das hieße, in kalten Nächten würde es dort einfrieren. Die Lebensmittelindustrie würde auf den Schlag stillstehen. Jede Bäckerei, jede Wurstfabrik, jede Molkerei braucht viel Gas. Ohne Gas läuft nichts, wären die Lebensmittellager sehr schnell leer", so Aiwanger.

Bayern stärker betroffen als andere Bundesländer

Als Hochindustrieland mit sehr viel Energiebedarf sei Bayern von der Ukraine-Krise stärker betroffen als andere Bundesländer, die kaum Industrie und Arbeitsplätze haben. "Die hohe Abhängigkeit von russischen fossilen Energieträgern wie Kohle, Öl und Gas ist auch darauf zurückzuführen, dass wir eine sehr starke Industrie haben mit sehr viel Energiehunger."

Mehr Tempo bei Windkraft

Aiwanger machte in dem Interview auch deutlich, dass seine Partei bei der Windkraft schneller vorankommen und deswegen die 10H-Regel aufweichen möchte. Konkret bedeute das, Windvorranggebiete, Windvorbehaltsgebiete, Wälder und gegebenenfalls auch Gewerbegebiete von dieser Regelung auszunehmen, um deutlich näher an die Wohnbebauung heranrücken zu dürfen, "in einer Größenordnung von 800 bis 1.000 Metern", so Aiwanger. Dann wäre es möglich, ordentlich Windkrafträder in Bayern aufzustellen. Man müsse die Energiewende jetzt innerhalb weniger Jahre hinbekommen, sonst könne man es gleich bleiben lassen.

Außerdem appellierte Aiwanger in dem Interview an die Verantwortlichen der Bundesregierung, sich dafür einzusetzen, die Autofahrer zu entlasten. "Die sollen sich jetzt endlich darum bemühen, dass der Spritpreis wieder unter zwei Euro fällt, sollen die Steuer runternehmen."