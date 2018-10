Aiwanger: "Qualität hat sich ausgezahlt"

"Wo stünde Bayern, wenn es die Freien Wähler nicht gäbe?", fragte Hubert Aiwanger zu Beginn seiner Rede bei der Mitgliederversammlung in Regensburg - und ließ sich von rund 300 Parteifreunden feiern. Dass die Freien Wähler jetzt tatsächlich drittstärkste Kraft im Bayerischen Landtag sind, zeige, dass sich ihre Qualität am Ende ausgezahlt habe, so Aiwanger.

"Ich glaube, dass bei uns die Schnittmenge der vernünftigen Themen am besten vertreten ist." Freie Wähler-Chef Hubert Aiwanger

Ohne Freie Wähler keine stabile Regierung

Laut Aiwanger geht es jetzt darum, Verantwortung zu übernehmen an einer Stelle, an der das Land ohne die Freien Wähler nicht mehr stabil regiert werden könne. Die Angst an der Basis, die Freien Wähler könnten in einer Koalition mit der CSU ähnlich untergebuttert werden wie die FDP, kommentierte er mit einem Bild:

"Wenn man mit jemandem ins Bett geht, der viermal so schwer ist wie man selber, dann muss man aufpassen, dass man nicht erdrückt wird." Hubert Aiwanger

"AfD wieder aus dem Landtag drängen"

Massiv ging der Freie Wähler-Chef in seiner Rede die AfD an. Er werde alles versuchen, diese Partei wieder aus dem Landtag zu drängen: "diese Leute", die noch kein Rathaus von innen gesehen hätten, aber Menschen aufhetzten.

Piazolo lobt Wahlkampf-Strategie

Vor Aiwanger hatte Generalsekretär Michael Piazolo unterstrichen, die Strategie der Freien Wähler im Wahlkampf sei voll aufgegangen. Man habe deutlich machen können, dass die Freien Wähler zehn Jahre lang die erfolgreichste Oppositionspartei im Bayerischen Landtag gewesen seien.

"Wir haben in der Opposition mehr erreicht als andere in der Regierung." Generalsekretär Michael Piazolo

Als Beispiele nannte Piazolo die Rückkehr vom G8 zum G9 und die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Die Freien Wähler werden laut Piazolo auch weiter "draußen vor Ort hören, was die Bürger wollen".

"In den Kommunen stark bleiben"

In seiner Wahlnachlese machte Piazolo außerdem folgendes klar: Die besten Ergebnisse haben die Freien Wähler außerhalb der Großstädte erzielt. Deshalb gelte es auch künftig, in den Kommunen gut vertreten zu sein.

"Wir sind dort stark, wo wir eine starke kommunale Basis haben." Michael Piazolo

Ja zur Regierungsbeteiligung

Die Koalitionsverhandlungen mit der CSU sollen weitergehen. Das wurde auf der Versammlung einstimmig beschlossen - bei drei Enthaltungen. Über den endgültigen Koalitionsvertrag soll dann der Landesvorstand entscheiden.