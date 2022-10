Aiwanger poltert gegen Ampel – und stimmt auf Landtagswahl ein

Die Freien Wähler wollen auch nach der nächsten Landtagswahl im Herbst 2023 mit der CSU regieren. Das hat der Parteivorsitzende Hubert Aiwanger in seiner Grundsatzrede bei der Landesversammlung der Freien Wähler erneut deutlich gemacht. Konkret gibt er das Ziel aus, bei der nächsten Landtagswahl noch vor den Grünen zu landen. Man dürfe dieses Land nicht "Stümpern und Realitätsverweigerern" überlassen, so Aiwanger.

Immer wieder teilt er in seiner Rede gegen die Ampel-Regierung in Berlin und vor allem die Grünen aus. Die Energiekrise werde durch das politische Nichtstun auf Bundesebene noch verschärft, sagte der Freie Wähler-Chef beim Parteitag in Straubing.

"Was hier in Berlin vom Stapel gelassen wird, da kann man sagen: Die sind urlaubsreif, die sind entlassungsreif. Die müssen heimgehen bevor sie unsere Industrie und Wirtschaft vollends zerstören", stichelte Aiwanger. Auch die Freien Wähler seien zwar keine Atomfans. Angesichts der Lage müssten die AKW aber weiterlaufen. Man müsse jetzt neue Brennstäbe für den nächsten Winter bestellen, forderte Aiwanger.

Aiwanger hält an Atomkraft fest

In Bayern stehe man in Sachen erneuerbare Energien gut dar. Trotzdem werde man alles daran setzen die Erneuerbaren weiterhin auszubauen. Aiwanger setzt dabei auch auf Wasserstoff als wichtigen Energieträger der Zukunft. In jedem Landkreis in Bayern soll ein Elektrolyseur gebaut werden, um aus Wind und Sonne selbst Wasserstoff zu erzeugen und vor Ort nutzen zu können.

Auch eine teilweise Verstaatlichung im Bereich der Energieversorgung können sich die Freien Wähler vorstellen. Der Staat muss laut Aiwanger die Grundlagen des Daseins selber in der Hand haben. Das gelte für die Energie, aber auch für Medikamente wie Antibiotika. Hier sei der Bund dringend gefordert.

Freie Wähler wollen öffentlichen Dienst stärken

Außerdem wollen die Freien Wähler den öffentlichen Dienst in Bayern stärken und zum Beispiel Polizisten, Justizbeamte und Grund- und Mittelschullehrer besser bezahlen. Sonst kriege man an den Schulen schon "bald kein Personal mehr", warnte Aiwanger. "Wir müssen jetzt handeln, sonst können wir in ein paar Jahren den Unterricht nicht mehr aufrechterhalten." Dafür wollen sie jetzt die Weichen stellen und baldmöglichst Grund-und Mittelschullehrern mehr Geld zahlen. Lehrkräfte, die zusätzliche Aufgaben übernehmen, sollen zuerst drankommen. Schon bei den nächsten Haushaltsverhandlungen in diesem Herbst wollen die Freien Wähler Geld dafür zurückstellen.

Bereits im vergangenen Landtagswahlkampf 2018 hatten die Freien Wähler eine bessere Bezahlung von Grundschullehrern gefordert. Sie konnten sich damit aber bis vor Kurzem nicht beim Koalitionspartner CSU durchsetzen. Dass nun auch der CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder auf die Linie der Freien Wähler eingeschwenkt ist, werten die Freien Wähler als ihren Erfolg. Allerdings will die CSU die Gehälter erst nach der Landtagswahl anpassen.

Warnung vor Kollaps des Gesundheitssystems

Eine weitere Resolution liegt der Generalsekretärin der Freien Wähler, Susann Enders besonders am Herzen. Die examinierte Krankenschwester warnte: Die Lage in den Krankenhäusern und im Pflegebereich sei weiterhin prekär. Krankenhäuser seien seit Jahren unterfinanziert. Auch hier sehen die Freien Wähler den Bund in der Pflicht.