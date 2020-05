Aiwanger: Plexiglas statt Maskenpflicht für Kassenpersonal

Dieses Bild prägt wegen der anhaltenden Corona-Pandemie viele Supermärkte, Restaurants und andere Geschäfte: Abstandsmarkierungen am Boden, "Spuckschutz" an den Kassen, Plexiglas-Scheiben auf den Theken. All diese Maßnahmen sollen das Personal, das zudem Masken trägt, vor einer Infektion schützen.

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat ein Ziel: Personal mit Kundenkontakt soll künftig keine Masken mehr tragen müssen, wenn es sogenannte Shields trägt, also Gesichtsvisiere aus Plexiglas, die man am Kopf befestigen kann.

Aiwanger: Kundenkontakt erleichtern

Wie Aiwanger der Bayerischen Staatszeitung sagte, geht er davon aus, dass die Visiere für die Angestellten in Handel und Gastronomie angenehmer zu tragen seien und gleichzeitig den Kundenkontakt erleichterten.

Der Wirtschaftsminister ist sich aber bewusst, dass das Tragen der Visiere über Stunden unangenehm ist und auch Kopfschmerzen verursachen kann. Deshalb geht er noch einen Schritt weiter und schlägt vor, dass Personal an der Kasse oder beim Empfang ganz auf Masken oder Visiere verzichten kann, wenn es hinter einer hohen Plexiglasscheibe sitzt oder steht.

