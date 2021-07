Aiwanger: Mit Impf-Skepsis auf Stimmenfang

So viel Hubert Aiwanger war selten in den deutschen Medien wie in den vergangenen Tagen. Kaum eine große Zeitung, kaum ein Nachrichtenportal, das sich nicht mit dem bayerischen Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsidenten befasst hätte. Im Mittelpunkt dabei in den meisten Fällen: die Frage, warum sich ausgerechnet der Stellvertreter von Markus Söder (CSU) vorerst nicht gegen Covid 19 impfen lassen möchte.

Immer wieder hatte Aiwanger in den vergangenen Monaten beklagt, dass seine Partei außerhalb Bayerns von den Medien zu wenig beachtet werde und es deswegen in Wahlkämpfen schwer habe. Zwei Monate vor der Bundestagswahl nun hat ein Thema den Freie-Wähler-Chef in den öffentlichen Fokus gerückt, das er selbst anfangs gar nicht befeuert hatte. Mittlerweile aber wittert Aiwanger darin mit Blick auf die Bundestagswahl offenbar eine Chance - immer offensiver präsentiert er sich als Fürsprecher der Impf-Zögerer. Im viel diskutierten Interview im Deutschlandfunk verschärfte er die Gangart heute erneut. Doch dazu später.

Söder drängt Aiwanger zu Erklärung

Es war im Grunde Markus Söder, der dafür sorgte, dass Aiwangers skeptische Haltung intensiver diskutiert wurde. Dass der Wirtschaftsminister als einziger im bayerischen Kabinett bei der Corona-Impfung noch abwarten will, ist schon seit fast zwölf Wochen bekannt: Bereits Anfang Mai hatte eine BR-Anfrage ergeben, dass Aiwanger das Impfen "auf sich zukommen" lassen wolle. Die CSU reagierte zunächst gelassen: Wenn jemand Bedenken habe, müsse "man das bei einem stellvertretenden Ministerpräsidenten genauso respektieren wie bei jedem anderen Bürger", sagte Landtagsfraktionschef Thomas Kreuzer damals.

Ende Juni brachte dann Söder das Thema neu auf: Nach dem bayerischen Impfgipfel rief der Ministerpräsident öffentlich alle Abgeordneten und "jedes Kabinettsmitglied" auf, sich gegen Covid impfen zu lassen – auch jene, "die noch nicht überzeugt sind". Jetzt sei "Vorbild gefragt". Einen Namen nannte Söder nicht, aber der Adressat war klar. Am folgenden Tag drängte der Ministerpräsident seinen Vize vor laufenden Kameras, sich zu erklären: "Vielleicht sagst Du einfach selber was dazu, warum Du Dich nicht impfen lassen willst." Aiwanger reklamierte das als Privatsache.

#IchBinAiwanger in den Twitter-Trends

Der Unmut bei den Freien Wählern war groß: Sie werteten Söders Vorgehen als politisches Foul. "Kein guter Stil", unterste Schublade", hieß es von führenden Mitstreitern Aiwangers. Die Partei konnte aber auch einen überraschenden Nebeneffekt beobachten: Der Hashtag #IchBinAiwanger war damals zwischenzeitlich auf Platz eins der Twitter-Trends - zahlreiche Nutzer solidarisierten sich mit dem bayerischen Wirtschaftsminister.

Der Zeitpunkt war für Söder eigentlich denkbar ungünstig. Denn just als das bayerische Gesundheitsministerium mit Prominenten wie dem Fußballer Leroy Sané und Koch Alexander Herrmann eine Kampagne für Covid-Impfungen startete, machte die Impf-Skepsis des Vize-Ministerpräsidenten Schlagzeilen.

Ein Grundsatzstreit zwischen Aiwanger und Söder

Längst geht es nicht mehr allein darum, ob Aiwanger selbst sich eine Spritze setzen lässt oder nicht. Vielmehr schaukelte sich die Debatte zu einem Impf-Grundsatzstreit zwischen Söder und seinem Vize hoch. Aiwanger pocht auf die individuelle Entscheidungsfreiheit jedes Einzelnen, Söder betont die Verantwortung jedes Bürgers für die Gesellschaft. Söder will "exklusive" Rechte für vollständig Geimpfte, Aiwanger sieht die Gefahr einer "Zwei-Klassen-Gesellschaft" und warnte in diesem Zusammenhang sogar vor einer "Apartheiddiskussion", was ihm viel Kritik einbrachte. Söder sieht im Impfen den einzigen Weg zur Freiheit und plädiert für ein Ende der kostenlosen Tests im Herbst - Aiwanger ist weiterhin ein Verfechter des Testens als wichtigem Instrument neben dem Impfen.

Auch wenn Söder nach der Kabinettssitzung am Dienstag die Arbeit in der Koalition lobte und die immer wiederkehrenden Konflikte mit Aiwanger als "Stimmungsschwankungen" abtat: Es geht aktuell nicht wie in der Vergangenheit nur um eine Detail-Entscheidung, beispielsweise ob Restaurants eine Stunde kürzer oder länger öffnen dürfen - es geht jetzt um eine Frage, die zur grundsätzlichen Weichenstellung der Corona-Politik der nächsten Monate werden dürfte.

Aiwanger hofft auf Einzug in den Bundestag

Aiwanger lässt mit seinen Aussagen mittlerweile keinen Zweifel mehr daran, dass er mit diesem Thema auch im Bundestagswahlkampf punkten will. Der Freie-Wähler-Chef will es Ende September unbedingt in den Bundestag schaffen und würde dafür auch sein Ministeramt in Bayern aufgeben.

Im Bemühen, die Fünf-Prozent-Hürde bundesweit zu knacken, hat er in seiner Haltung zum Impfen nun offenbar ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Parteien entdeckt - neben der AfD freilich, die grundsätzlich eine ganz andere Corona-Politik fordert.

Impfkritische Töne des Ministers

Er sei kein Impfgegner, aber auch kein Impf-Euphoriker, hatte Aiwanger vor einigen Wochen gesagt. Mit dem Fortschreiten der Debatte aber werden seine impfkritischen Töne immer deutlicher. Im Interview mit dem Deutschlandfunk geht er ein ganzes Stück weiter als bisher: Aiwanger begründet seine Zweifel mit "massiven Impf-Nebenwirkungen" in seinem persönlichen Umfeld, bei denen ihm "die Spucke wegbleibe" - ohne konkreter zu werden. Die Menschen seien teilweise "nicht zu Unrecht verunsichert". Er spricht vor einem "bröckelnden" Impfschutz und warnt, sorglose Geimpfte könnten zur Gefahr für andere werden.

Die Notwendigkeit, beim Impfen Vorbild zu sein, sieht Aiwanger nicht. Im Gegenteil: Seine Verantwortung liege vielleicht darin, nicht alles zu tun, was die Mehrheit fordere und "das politische Establishment" von ihm erwarte, argumentiert der Minister. Aiwanger präsentiert sich als Kämpfer für die körperliche Selbstbestimmung der Bürger, als Verteidiger "selbstverständlicher Bürgerrechte". Und er warnt, durch öffentlichen Druck könnten die Menschen sich "politisch von der Mitte abwenden" und an "die politischen Ränder" gehen.

CSU fürchtet Stimmen für die Freien Wähler

Mittlerweile aber mehren sich Vorwürfe an Aiwanger, er habe selbst die politischen Ränder im Blick. Politiker mehrerer Parteien aus ganz unterschiedlichen Teilen Deutschlands warfen dem bayerischen Minister heute vor, Fake News zu verbreiten und damit auf Stimmenfang zu gehen. Und so mancher richtet seinen Blick auch auf CSU-Chef Söder: "Dass Söder so einen unprofessionellen Minister in seiner Regierung duldet, ist schon abenteuerlich", twitterte beispielsweise SPD-Europaparlamentarier Tiemo Wölken.

Die bayerische Koalition mit den Freien Wählern mitten im Bundestagswahlkampf platzen zu lassen, dürfte für Söder sicherlich keine Option sein. Der Ministerpräsident setzt wohl auf die Devise "Augen zu und durch": Er sei sich ganz sicher, dass nach der Bundestagswahl die "Nerven etwas ruhiger" werden, sagte Söder am Dienstag.

Eine gewisse Nervosität aber ist bei den Christsozialen mit Blick auf die Freien Wähler unverkennbar: Die CSU hat die Sorge, in Bayern wichtige Prozentpunkte an Aiwangers Partei zu verlieren - und damit bundesweit Einfluss einzubüßen. Erst am Freitag, bei der Vorstellung des CSU-Programms zur Bundestagswahl, warnten Söder und CSU-Generalsekretär Markus Blume eindringlich davor, Stimmen an die Freien Wähler "zu verschenken".