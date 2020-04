Aiwanger kann sich auch Öffnung größerer Läden vorstellen

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat in der Bayern 2 radiowelt die Coronaregeln für Geschäfte mit über 800 Quadratmeter Verkaufsfläche gerechtfertigt. Er stellte aber auch weitere Lockerungen in Aussicht.

Vermieden werden müsse laut Aiwanger ein größeres Publikumsaufkommen in den Innenstädten. "Ich glaube, das müssen wir in den nächsten Tagen auch differenziert sehen und werden hier, wenn wir diese Befürchtungen nicht erfüllt sehen, auch zeitnah diesen Schritt gehen und sagen O.K., dann dürfen auch die größeren Geschäfte generell öffnen, wo ich dafür bin."

Coronavirus: alles Wissenswerte finden Sie hier

Öffnungen in der Gastronomie vorstellbar

Der Bayerische Wirtschaftsminister könnte sich auch eine Öffnung der Gastronomie vorstellen. "Ich schließe nicht aus, dass wir noch im Mai soweit kommen können. Schauen wir über die Grenze nach Österreich, die zielen auf Mitte Mai. Andere Bundesländer in Deutschland wollen sogar Anfang Mai, was vielleicht etwas verfrüht ist. Lassen wir uns überraschen."

"Aber wenn die den Abstand einhalten, wenn die sagen, die Kellnerin hat den Mundschutz auf, wenn die Speisen abgedeckt sind, wenn man sagt, man geht auf der einen Seite rein und auf der anderen raus und so weiter, dann halte ich das auch für verantwortbar." Hubert Aiwanger, bayerischer Wirtschaftsminister

Ob Ministerpräsident Markus Söder hier auf die Bremse tritt, diese Frage beantwortete Aiwanger mit Nein. "Er ist natürlich für das Gesamte verantwortlich und hat natürlich die große Sorge vor Rückschlägen und ein Wirtschaftsminister muss zunächst einmal auch alles im Auge haben.

Aber er muss auch schauen, wo sind die Belange der Wirtschaft. Und natürlich bin ich etwas offensiver und sag: das sollte man jetzt doch in die Wege leiten." Rückschläge sehe er zur Zeit nicht. "Wenn wir die Dinge ordentlich einhalten, dann sind das nicht die neuen Infektionsquellen."