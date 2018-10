Aiwanger in der Wahlarena: Sticheleien gegen den Wunschpartner

Gleich beim ersten Thema kommt es zu einem heftigen Disput: Ein Unternehmer findet kaum Personal, er wünscht sich mehr Zuwanderung. Hubert Aiwanger antwortet, zunächst einmal müsse man heimisches Personal besser ausbilden. Und: Die Freien Wähler wollten Zuwanderung nach kanadischem Vorbild; eine Zuwanderung, die auswählt: keine unqualifizierten Analphabeten, keine Migranten mit falschen Papieren.

Eine Zuschauerin, die beruflich ausländische Berufsabschlüsse anerkennt, kann das nicht so stehen lassen: Viele Menschen aus Syrien hätten eine sehr gute Ausbildung. Wie viele Analphabeten seien es denn? Das wisse er auch nicht, so Aiwanger. Gelächter im Publikum. Der Freie-Wähler-Chef ist also gleich zu Beginn der BR-Wahlarena in Fürth ins Schwimmen gekommen.

"Söder auf die richtige Spur bringen"

Eines wird jedoch klar: Was die Migrationsfrage betrifft, ist Hubert Aiwanger nah dran an der regierenden CSU. Mit ihr will er nach der Landtagswahl am 14. Oktober gerne koalieren. Dieses Signal sendet der Freie-Wähler-Spitzenkandidat seit Monaten - und auch jetzt wieder in Fürth. Aiwanger betont, worum es ihm geht: "Nicht Hauptsache Minister, Hauptsache den Söder auf die richtige Spur bringen."

Nichts als Spott hat der 47-jährige Landwirt aus Niederbayern für den Ministerpräsidenten wegen dessen Raumfahrtprogramm übrig: "Markus Söder fliegt zum Mond und hat auf der Erde noch nicht mal die Glasfaser verlegt (...) Bavaria One, das ist eine Ulknummer." Für solche derben Seitenhiebe ist der Freie-Wähler-Chef bekannt.