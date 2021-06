Lindenhardter Forst: Aiwanger fordert mehr Windräder im Wald

49 Windräder im Landkreis Bayreuth

Im Landkreis Bayreuth befinden sich mittlerweile 49 Windräder. Gerade in den Wäldern sieht Aiwanger noch mehr Potential in Sachen erneuerbarer Energien. Das Thema sei zwar umstritten, er sehe aber viele Vorteile darin, Windräder vermehrt in Wäldern zu bauen. Wegen der Bäume sehe man die Windräder dort kaum. Se würden dadurch ihre "bedrängenden Wirkung" auf den Betrachter verlieren. Zudem seien die neuen Standorte alle mindestens 1.250 Meter von der nächsten Bebauung entfernt.

Grundstücksbesitzer und Gemeinden sollen profitieren

100 der neue definierten Standorte im Freistaat gehörten demnach den Bayerischen Staatsforsten, 200 privaten Waldbesitzern. Pro Standort seien mehrere Windräder denkbar. Welche davon realisierbar sind, soll sich nun in Gesprächen mit den entsprechenden Kommunen klären. Der Grundstücksbesitzer bekäme eine Pacht, die Gemeinde würde von der Einspeisungsvergütung des produzierten Stromes profitieren.

"Die Bürger haben etwas davon – wir bekommen die Windenergie nach vorne: Also eine Win-win-Situation für alle Seiten." Hubert Aiwanger, Bayerischer Wirtschaftsminister

"Windkümmerer" sollen vor Ort beraten

Zur Umsetzung müssen auch vermehrt sogenannte Windkümmerer als Berater für die Kommunen gewonnen werden. Man müsse die Kommunen vor Ort an die Hand nehmen und nicht nur an einem Tisch sitzen, um wirklich voranzukommen, so Aiwanger. Bei den Bayerischen Staatsforsten stehe man dem Vorhaben grundsätzlich positiv gegenüber. Die Einnahmen durch die Windräder kämen auch dem notwendigen Waldumbau zugute, heißt es.

Neue Windräder sind leiser aber höher als alte

Bayernweit gibt es derzeit rund 1.100 Windräder. Ein Teil davon ist über 20 Jahre alt und muss bereits rückgebaut werden. Die Technik ist inzwischen vorangeschritten. Ein neues Windrad ersetzt die Leistung von fünf bis zehn alten, zudem sind die neuen Modelle leiser – dafür aber höher. Der Bund Naturschutz (BN) hatte zuletzt den Fortbestand von alten Windkraftanlagen gefordert.