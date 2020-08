Aiwanger gegen einheitliche Corona-Regeln in ganz Deutschland

Anlässlich der Konferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten hat sich Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) am Rande eines Termins in Niederbayern geäußert und sich gegen bundesweit einheitliche Corona-Regeln ausgesprochen.

Einschränkung auf Basis regionalen Infektionsgeschehens

Er findet es sinnvoll, dass jedes Bundesland je nach Bevölkerungsdichte und den regionalen Infektionsgeschehen, unterschiedliche Regelungen trifft, so Aiwanger. Wenn man über Einschränkungen nachdenke, müsse das immer auf Basis des jeweiligen Infektionsgeschehens sein.

Keinen Frust bei der Bevölkerung auslösen

"Ich bin dagegen jetzt übers Ziel hinauszuschießen und sofort wieder alles massiv einzuschränken", sagte Aiwanger. Er glaube, dass man damit auch viel Frust in der Bevölkerung auslösen würde. "Wenn wir irgendwo Privatfeiern beschneiden, dann sollte das in Abhängigkeit vom regionalen Infektionsgeschehen sein und nicht, dass wir deutschlandweit jetzt Familienfeiern massiv beschneiden", so der Wirtschaftsminister.

Appell an Eigenverantwortung von Reiserückkehrern

Mit Hinblick auf die Quarantäne für Reiserückkehrer appellierte Aiwanger an die Eigenverantwortung der Arbeitnehmer. Sie sollten nicht erst einen Tag vor Arbeitsbeginn aus einem Risikogebiet zurückkehren.